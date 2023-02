Kúpil jej jachtu, s ktorou sa potopili: Manželka „Vlka z Wall Street“ prezradila skutočný príbeh, ktorý sa za ňou skrýva

Film Vlk z Wall Street (The Wolf of Wall Street) sa vďaka autentickosti a príbehu stal jedným z najsledovanejších skutočných príbehov, ktoré boli kedy sfilmované. Fungovanie akciových maklérov pod vedením Jordana Belforta pripomínalo mnohokrát blázinec.

Vojvodkyňa z Bay Ridge

Pre fanúšikov kultového filmu je Nadine Macaluso tiež známou osobou, ktorú vo filme stvárnila Margot Robbie, no pod menom Naomi a prezývkou vojvodkyňa z Bay Ridge. Práve jej sa týka téma, ktorú rozoberá na základe Tik Tok videa portál LADbible. Bývalá manželka Jordana Belforta konkrétne poukázala na scénu, kde krátko po svadbe obdrží od svojho milovaného obrovskú jachtu. Tá dokonca niesla jej meno (vo filme Naomi) – Nadine.

Nadine sa vo videách pravidelne vyjadruje k filmu a uvádza veci na správnu mieru, prípadne potvrdí autenticitu daných scén. V tomto prípade však fanúšikovia ostanú zrejme sklamaní, nakoľko scéna s jachtou nebola natočená na základe skutočných udalostí. Teda minimálne jej kúpa. Podľa doktorky Macaluso si s Jordanom jachty prenajímali, pretože ich jej bývalý manžel miloval.

S jachtou sa skutočne potopili

Ako ďalej Nadine vo videu pokračuje, jachtu si zaobstarali až o pár rokov neskôr. Ona sama bola proti kúpe, najmä z dôvodu, že mali malé dieťa. Podľa jej vlastných slov mala desivé vidiny toho, ako im milovaný potomok spadne do vody. Jordan sa však nakoniec luxusnú loď rozhodol kúpiť, no jej osud nebol priaznivý. Veľká jachta s menom Nadine sa skutočne potopila tak, ako to bolo vyobrazené vo filme. Obrovské vlny ju pokorili a posádku muselo zachraňovať talianske námorníctvo.

Túto udalosť opisuje tiež v jednom zo svojich videí, kde potvrdila pravdivosť príbehu. Zo sveta skutočného vlka z Wall Street existujú aj ďalšie príbehy, ktoré vyvracajú niektoré scény z filmu. Jeden zo zamestnancov napríklad uviedol, že ikonické „hmkanie“ nikdy vo firme nepraktizovali. „Tieto hmmkania sa nikdy u nás vo firme nediali. Nikto to nespieval, toto som vôbec nevidel,“ povedal Dwayne Jackson, ktorý dnes pracuje ako herec a stand-up komik.