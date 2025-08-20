Nezaplatíte kartou a nedostanete sa do aplikácie: Známa banka chystá veľkú odstávku svojich služieb, nepôjdu viaceré funkcie

V noci z nedele na pondelok zažijú tisíce klientov mBank nepríjemné obmedzenia. Banka oznámila, že jej služby čaká rozsiahla odstávka, počas ktorej nebude možné zaplatiť cez internet, otvoriť aplikáciu ani vybaviť platby.
Na svojom webe banka informovala, že odstávka sa uskutoční 24. augusta 2025 od 2:30 do 7:00. Pôjde o súčasť väčšej modernizácie, ktorá má priniesť rýchlejší a bezpečnejší chod systémov.
Čo klienti nebudú môcť využiť
Počas odstávky zostane nedostupný internet banking aj mobilná aplikácia, nebude možné posielať ani prijímať SEPA platby vrátane okamžitých. Zároveň sa nedajú využiť žiadosti o nové produkty, mLinka ani SMS notifikácie. Klienti budú obmedzení aj pri platbách kartou na internete, čo môže skomplikovať bežné nákupy či rezervácie.
Banka žiada o trpezlivosť
Po ukončení odstávky môže byť potrebné obnoviť stránku internet bankingu kombináciou klávesov Ctrl + F5. mBank sa vopred ospravedlnila za komplikácie a zdôraznila, že urobí všetko pre to, aby boli systémy znovu dostupné čo najrýchlejšie.
„Vieme, že okamžitý prístup k peniazom má byť samozrejmosťou. Modernizácia je však nevyhnutná, aby sme mohli ďalej zlepšovať naše služby,“ uviedol tím banky.
