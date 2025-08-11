Neuveriteľný prípad z pobrežia: Jadrové reaktory elektrárne boli náhle odstavené, vnikol do nich roj medúz

Dokopy až 4 reaktory vo francúzskej jadrovej elektrárni Gravelines odstavili medúzy. O nezvyčajnom incidente informoval samotný prevádzkovateľ jadrovej elektrárne s tým, že udalosť neovplyvnila bezpečnosť personálu, životného prostredia či samotných reaktorov.
Upozornil na to The Guardian. Prevádzkovateľ jadrovej elektrárne, ktorým je spoločnosť EDF, sa vyjadril, že do filtračných bubnov reaktorov vnikol masívny roj medúz. Reaktory 2, 3 a 4 sa preto automaticky zastavili a reaktor 6 až chvíľu potom.
Ide pritom o jednu z najväčších elektrární v krajine. Napojená je na Severné more cez kanál, ktorým sa chladí.
Výskyt takýchto medúz nie je neobvyklý, často ich je vidieť práve pri pobreží, najmä keď je teplota vody vyššia.
