Neuveriteľná brutalita na ulici v Poprade: Žena ťahala druhú ženu za vlasy a kopala do nej, zasiahnuť musela polícia

Päťdesiatosemročná Popradčanka čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva a z trestného činu nebezpečné vyhrážanie. Podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej v stredu 12. marca, hodinu pred obedom, na Ulici Jána Pavla v Poprade fyzicky napadla druhú ženu.

Na mieste verejnosti prístupnom ju udrela plastovou fľašou po hlave, ťahala ju za vlasy, kopala do celého tela a potom sotila do kovovej tyče plota. Napadnutá žena utrpela viacero zranení. Po celý čas útoku sa jej 58-ročná žena vyhrážala zabitím i zabitím jej muža. Agresívnu ženu zadržala policajná hliadka, umiestnila ju do cely policajného zaistenia.