Neuveríte vlastným očiam: Žena porodila obrovské bábätko. Váži takmer 6 kilogramov, je z neho senzácia

Američanka Shelby Martinová sa stala internetovou senzáciou. Jej syn Cassian sa totiž narodil s neuveriteľnou hmotnosťou 5,8 kilogramu, čiže takmer dvojnásobkom váhy bežného novorodenca.
Nemocnica potvrdila, že ide o najväčšieho novorodenca za ostatné tri roky. Ako referuje web TN.cz, uviedli to noviny The Sun.
Ľudia neverili, že dieťa je také veľké
Martinová na sociálnych sieťach zverejnila sériu fotografií z pôrodnice – najskôr s tehotenským bruškom a neskôr už so synom v náručí. Mnohí sledovatelia neverili, že dieťa je také veľké a tvrdili, že fotografie boli vytvorené pomocou umelej inteligencie. Aj preto neskôr pridala video s autentickými zábermi z galérie, aby pochybnosti rozptýlila.
@shlbmrtn Replying to @pola.ar oh ok #fyp #bigbaby ♬ original sound – s
Zverejnené fotografie vzbudili veľkú pozornosť. Neuveriteľná hmotnosť chlapčeka prekvapila nielen používateľov sociálnych sietí, ale aj personál nemocnice, kde Shelby rodila.
Cassian sa narodil presne v deň maminých narodenín. Video mladej mamičky sa okamžite stalo virálnym a videli ho už desiatky miliónov ľudí. Pod videom je tiež viac ako 50-tisíc komentárov plných úžasu, vtipov a otázok.
