Nešťastie v Tatrách: Turista sa pošmykol, padal približne 300 metrov do doliny. Utrpel polytraumu

Vo štvrtok v Západných Tatrách sa pri zostupe po červeno značenom turistickom chodníku vedúcom cez vrch Baníkov pošmykol 44-ročný muž českej národnosti a spadol približne 300 metrov smerom do Spálenej doliny, pričom po páde s ním najprv nebolo možné nadviazať žiadny kontakt.
Muž bol v bezvedomí, no následne sa prebral. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webovej stránke.
Muž bol mierne dezorientovaný, podchladený a pri páde utrpel viaceré život ohrozujúce poranenia.
Vietor im sťažil transport vrtuľníkom
„Na pomoc mu pozemne vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Západné Tatry. Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a evakuovali z exponovaného terénu pomocou lanovej techniky. Vzhľadom na nevyhovujúce poveternostné podmienky zo slovenskej strany nebol možný transport prostredníctvom Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ spresnili z HZS.
Podotkli, že stav pacienta, ktorý utrpel polytraumu, bol vážny, tak o súčinnosť požiadali záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR). „Pacient bol medzičasom na nosidlách transportovaný Zelenou dolinou, odkiaľ bol letecky prevezený vrtuľníkom TOPRU do nemocnice,“ dodali horskí záchranári.
Nahlásiť chybu v článku