Nešťastie v Nitre: Do tínedžerky narazil šofér dodávky priamo na priechode pre chodcov, utrpela ťažké zranenia

17-ročné dievča utrpelo ťažké zranenia.

Všetky záchranné zložky zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok v ranných hodinách na Novozámockej ulici v Nitre. Vodič vozidla Fiat Ducato zrazil chodkyňu prechádzajúcu cez priechod pre chodcov. Ženu s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa vyjadrenia polície 43-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnym dopravným a poveternostným podmienkam.

Narazil do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov. Žena utrpela vážne zranenia. Zasahujúci záchranári jej na mieste poskytli neodkladnú lekársku pomoc a následne ju previezli do Fakultnej nemocnice v Nitre.

Polícia skúma okolnosti nehody

Podľa novinárky Diany Pavlisovej ide o 17-ročné dievča, do ktorého narazila dodávka.

Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

