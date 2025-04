Nepríjemná zmena, na ktorú sa musia dôchodcovia v tomto roku pripraviť: Takto budú vyzerať rodičovské dôchodky

Dôchodcovia si k dôchodku prilepšujú vďaka každoročnej valorizácii, ale tiež rodičovskými a trinástymi dôchodkami. Jeden z nich však tento rok prešiel závažnou zmenou.

Ako informuje portál Užitočná pravda, mnohí dôchodcovia o rodičovský dôchodok prídu, zatiaľ čo niektorí ho dostanú aj tento rok a iní si budú musieť počkať až do toho budúceho. Tieto rozdiely spôsobili zásadné zmeny systému, medzi ktoré patrí napríklad aj to, že sa rodičovský dôchodok po novom nevypláca zo sociálneho poistenia, ale prostredníctvom asignácie daní.

Kto dostane rodičovský dôchodok a kto nie

Po novom môžu deti venovať 2 percentá z daní každému z rodičov a popri tom venovať ďalšie 2 percentá neziskovým organizáciám. Dokopy tak prerozdeľujú až 6 percent, ktoré môžu a nemusia niekomu darovať. Prvýkrát bude seniorom vyplatená táto daň až v roku 2026 a to z dôvodu, že tento rok v daňovom priznaní ešte deti nemajú nárok darovať svojim rodičom 2 percentá ako asignáciu daní, keďže za minulý rok rodičia už rodičovský bonus dostali, a tak bude rodičovský dôchodok v roku 2026 vychádzať z údajov z daňových priznaní za rok 2025.

Existuje však výnimka a malá skupina seniorov dostane rodičovský dôchodok aj v roku 2025. Týka sa to tých dôchodcov, ktorým nárok na rodičovský dôchodok vznikol do 31. decembra 2024. Sociálna poisťovňa ho posúdi podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra a ak prizná poistencovi relevantný dôchodok spätne, spolu s priznaním dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok.

Napríklad, ak by Sociálna poisťovňa v tomto roku priznala poistencovi starobný dôchodok od roku 2023, spolu s priznaním starobného dôchodku, posúdi nárok na rodičovský dôchodok aj za rok 2023 a 2024.

Tam však posudzovanie nároku Sociálnou poisťovňou končí. Po novom už nebude rozhodovať o tom, kto tento dôchodok dostane ona, ale deti seniorov. Najnovšie tak budú mať nárok na asignáciu dane len tí seniori, ktorých deti podajú daňové priznanie a rozhodnú sa venovať časť svojich daní rodičom.

Výška rodičovského dôchodku pritom bude závisieť od výšky zaplatených daní dieťaťa, a tak automaticky platí, že čím vyšší príjem dieťa má, tým vyššie dane platí a tým vyšší bude aj rodičovský dôchodok jeho rodiča.