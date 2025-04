Diváci Dunaja, k vašim službám predvídajú zvrat, aký tu ešte nebol. Myslia si, že sa osudy dvoch postáv vymenia

V Dunaji, k vašim službám nikdy nevládne pokoj. Vždy, keď sa jedna situácia vyrieši, ďalšia sa zamotá. Niektoré postavy majú problémy v láske, iné v práci a najhoršie sú na tom tie, ktoré sa boja o svoj holý život. To sa pritom už dávno netýka len Židov, ale tiež tých, ktorí im pomáhali. O život tak napríklad prišla Júlia, ktorá na seba vzala vinu namiesto Kučerovcov.

Obľúbený dobový seriál sa odohráva vo vojnovom období, a zatiaľ čo prebiehajú transporty Židov a mladých mužov odvádzajú na front aj proti ich vôli, situácia sa komplikuje pre všetkých a nezáleží na pohlaví či pôvode. Kučerovci to zažili na vlastnej koži, keď prišli o Dunaj a lekári ako Šarlota či Vilma tiež každý deň riskujú, keď sa rozhodujú, koho ošetriť, pričom sa ešte nestalo, aby niekoho odmietli. Šarlota je však v ohrození ešte viac a zdá sa, že sa k nej pridá aj Matúš.

Ich osudy sa vymenia

Je to už niekoľko týždňov, odkedy diváci zistili, že je Matúš zradca a konečne to zistila aj Šarlota. Avšak skôr, než mohla varovať Imricha, odvliekli ho. Ale zdá sa, že Walter Klaus je odhodlaný zbaviť sa ho nadobro, pretože nariadil Matúšovi, aby ho zabil.

Imrich pritom patrí k divácky obľúbeným postavám, čo sa odrazilo aj na komentároch. Napríklad: „To je hrozné, keď to spraví a odstráni Imricha, potom to už nebude ono. Dúfam, že sa to nestane.“ alebo „Tak toto sa nesmie stať, Imrich je správny človek, bez neho to nebude ono, teraz len zlé sa tam deje.“

Okrem toho mnohí diskutovali aj o tom, čo sa podľa nich bude diať ďalej. Viacerí si myslia, že Imrich nezomrie, ale celá situácia sa obráti proti Matúšovi. „Neviem prečo, ale myslím si, že sa mu Imricha zabiť nepodarí. Zachráni ho Šarlota…“ skonštatovala diváčka. „Matúš chcel s tým skončiť a určite zaplatí svojím životom, jeho posledná misia bude ozaj náročná. Bez Imricha by to nebolo ono,“ píše ďalšia.

„Myslím, že nakoniec zomrie Matúš, musí to tak byť,“ zhodnotila tretia. S touto teóriou sa pritom zhodujú viacerí diváci a myslia si, že sa osudy týchto dvoch postáv vymenia. Hoci je to Matúš, kto by mal zabiť Imricha, nakoniec by to mohol byť práve on, kto namiesto neho zomrie.