Nemecko sa pripravuje na realitu vojny: Ak Rusko zaútočí, bude to znamenať asi tisíc zranených vojakov denne

Nemecké ozbrojené sily počítajú s potrebou ošetriť približne 1000 zranených vojakov denne v prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom. NATO v minulosti varovalo, že Moskva môže byť schopná napadnúť niektorý členský štát Aliancie do roku 2029, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Hlavný lekár nemeckej armády Ralf Hoffmann uviedol, že počet ranených vojakov v potenciálnom konflikte by závisel od intenzity bojov a od toho, ktoré jednotky by boli do vojny zapojené. „Realisticky hovoríme o čísle približne 1000 zranených vojakov denne,“ vyhlásil.
Prípravy na konflikt
Agentúra Reuters pripomína, že Rusko odmietlo tvrdenia, že sa pripravuje na rozsiahlu vojnu so Severoatlantickou alianciou. Narušenia vzdušných priestorov členských krajín NATO v uplynulých týždňoch však vyvolali obavy z eskalácie napätia.
Mnohé európske armády a ich zdravotnícke služby zintenzívnili prípravy na potenciálny konflikt s Ruskom po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Nemecko rovnako neustále prispôsobuje svoje lekárske kapacity a zdokonaľuje ich podľa poznatkov z vojny za východnou hranicou Aliancie.
Druhy poranení sa zmenili
„Povaha vojny sa na Ukrajine dramaticky zmenila,“ uviedol Hoffmann. Odvolal sa na zníženie počtu strelných poranení a zvýšenie výskytu popálenín a poranení spôsobených výbuchmi v dôsledku častejšieho používania bezpilotných dronov. „Ukrajinci často nedokážu evakuovať svojich zranených dostatočne rýchlo, pretože drony im všade bzučia nad hlavou,“ tvrdí Hoffmann.
Hlavný lekár dodal, že pre ošetrenie zranených vojakov sú potrebné flexibilné možnosti prepravy. Poznamenal, že Ukrajinci na to využívajú napríklad nemocničné vlaky, preto aj nemecká armáda zvažuje prepravu po železnici spoločne s nemocničnými autobusmi a rozšírením možností leteckej evakuácie. Ranení by prvotnú pomoc dostali priamo na fronte predtým, ako by ich previezli do civilných nemocníc v Nemecku.
