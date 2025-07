Nemáme s tým nič spoločné: Herci sa dištancujú od scén použitých počas osláv na Devíne, hovoria o zneužití na propagandu

Oslavy sviatku Cyrila a Metoda na Devíne tento rok sprevádzajú viaceré kontroverzie. Najprv ich skritizovala opozícia, ktorá upozornila na vysoké náklady, nakoľko ministerstvo obrany vyčlenilo na podujatie 750-tisíc eur. Poslanci Progresívneho Slovenska, SaS a KDH vtedy poukázali na to, že ide o plytvanie verejnými peniazmi v čase konsolidácie, pričom podujatie považovali za predvolebnú politickú šou.

Kritika celého podujatia sa teraz ešte vystupňovala po tom, čo sa vo verejnom vyhlásení ozvali herci Ady Hajdu, Kamil Mikulčík a Andrea Mericová. Trojica sa verejne dištancovala od toho, že počas programu boli bez ich vedomia použité scény z filmu Solúnski bratia, ktorý pre vtedajšiu RTVS, dnes už STVR, nakrútili v roku 2020.

Scény využili bez ich súhlasu

Ich herecké výkony boli súčasťou dokrútok premietaných počas osláv na Devíne, a to bez ich súhlasu. Herci na situáciu upozornili prostredníctvom statusu na sociálnej sieti, ktorý zverejnil Ady Hajdu.

„Dištancujeme sa od použitia našich hereckých výstupov v dokrútkach, ktoré boli súčasťou osláv Cyrila a Metoda na Devíne. Ide o zábery z filmu Solúnski bratia, ktorý sme natočili v roku 2020 pre RTVS. Tieto zábery boli použité bez nášho vedomia, súhlasu a v rozpore s elementárnymi princípmi autorského a profesionálneho prístupu,“ uviedli.

Oslavy, ktoré by mali spájať a pripomínať duchovný význam, sa podľa nich zvrhli na prejav politickej moci. „Naše výkony boli zneužité v rámci podujatia, ktoré sa zvrhlo na politickú manifestáciu nízkej úrovne, sprevádzanú vyhrážkami a nenávistnými výrokmi predstaviteľov moci a ich prisluhovačov. S takouto rétorikou, ako aj s hodnotami, ktoré reprezentujú, nemáme nič spoločné a dôrazne sa voči nim vymedzujeme,“ píše v statuse.

Podpora verejnosti a výzvy na právne kroky

Vyjadrenie hercov spustilo silnú vlnu reakcií na sociálnych sieťach. Desiatky ľudí im vyjadrili podporu a ocenili, že sa jasne ohradili voči zneužitiu ich práce. „Toto by sa nemalo diať. Stojíme za vami,“ napísala jedna z komentujúcich. Ďalší dodal: „Ak nemali súhlas, treba ich zažalovať.“

Objavila sa aj výzva: „Najmite si právnika, prispejem naň.“ Niektorí komentujúci uviedli, že počas sledovania podujatia mali pochybnosti o tom, či herci vedome súhlasili so zaradením scén do programu. „Aj som si vravel, či to potrebujete…“ zaznelo v jednom z komentárov, na čo nadviazal ďalší slovami: „Ufff. Toto veľmi rád čítam. Bol som v pomykove.“

„Chrapúnstvo prvej triedy. Verím, že to nenecháte tak a budete to riešiť,“ uviedla ďalšia komentujúca. „Vedela som to hneď. Nič im nie je sväté,“ dodala iná. Objavili sa aj ostré výrazy, ktoré odrážajú frustráciu z prepojenia politiky a kultúry: „Hajz*i. Zneužijú všetko.“

Otázkou však je, ako bola postavená zmluva medzi tvorcami filmu a RTVS (STVR). Častokrát sa totiž po vyplatení odmeny stáva vytvorené dielo majetkom televízie a tá s ním môže nakladať podľa svojho uváženia.

RTVS a organizátori zatiaľ mlčia

Zatiaľ čo kritika na sociálnych sieťach neutícha, organizátori podujatia ani verejnoprávna RTVS sa k celej veci verejne nevyjadrili. Herci však dali jasne najavo, že ich postoje nie sú len otázkou právneho nároku, ale aj zásadného hodnotového nesúhlasu.

Ich výzva zrejme otvorí diskusiu o tom, kde je hranica medzi oslavou kultúry a jej zneužitím na politickú propagandu. Oslavy, ktoré mali byť pripomienkou dedičstva vierozvestcov, sa tak v očiach mnohých zmenili na niečo celkom iné.