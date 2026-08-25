Robert Fico rokoval s prezidentom Čiernej Hory: Prisľúbil plnú podporu pri vstupe do EÚ

Oficiálna návšteva čiernohorského prezidenta Jakova Milatoviča na Slovensku priniesla dôležité podnety pre rozvoj vzájomných vzťahov oboch krajín. Partneri sa venovali nielen praktickým otázkam ekonomického prepojenia a investícií, ale aj širším medzinárodným témam, vrátane budúcnosti európskeho spoločenstva a posilnenia diplomacie na globálnej úrovni.
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Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v utorok v Bratislave stretol s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Premiér s prezidentom Čiernej Hory diskutoval o posilnení bilaterálnej hospodárskej spolupráce, o aktuálnych otázkach európskej politiky, ale aj o situácii v regióne západného Balkánu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
Verí, že spolupráca prispeje k rozvoju cestovného ruchu
Slovenská vláda má podľa slov premiéra záujem využiť potenciál v oblastiach, ako energetika, dopravná infraštruktúra, cestovný ruch a poľnohospodárstvo. „Máme vynikajúce spoločnosti a skúsenosti aj v IT sektore, v oblasti smart cities, a sme pripravení vám pomôcť aj s digitalizáciou,“ uviedol Fico, ktorý zároveň ocenil, že Čierna Hora plánuje otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave.
Medzi Bratislavou a Podgoricou funguje letecké spojenie prostredníctvom dvoch spoločností. „Verím, že tento krok prispeje k rozvoju cestovného ruchu, kultúry a obchodných vzťahov,“ uviedol Fico.
Podporí jej vstup do EÚ
Kľúčovou témou stretnutia bolo rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu. Slovenská republika podporuje Čiernu Horu na jej ceste do Únie. „Plne podporujeme váš primárny zahraničnopolitický cieľ zhmotnený v hesle 28 do roku 2028 a stať sa ďalším členským štátom EÚ do roku 2028. Čierna Hora má historickú príležitosť,“ zdôraznil Fico.
Región západného Balkánu je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky aj vzhľadom na jeho strategický význam pre bezpečnosť a stabilitu celej Európy. Slovenská republika je silným podporovateľom európskej integrácie regiónu. „Rozširovanie je jednou z najúspešnejších politík EÚ, ktorá prináša mier, stabilitu a prosperitu členským štátom. Bez západného Balkánu nie je projekt rozširovania Únie dokončený a agenda rozširovania musí zostať medzi hlavnými prioritami Európskej únie,“ skonštatoval Fico a doplnil, že pre dôveryhodnosť prístupového procesu musia byť kritériá členstva jasne definované a spravodlivé.
Predseda vlády na stretnutí taktiež poďakoval prezidentovi Čiernej Hory za podporu kandidatúry Slovenska na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 – 2029. „Slovensko považuje za nevyhnutné, aby sa názory malých štátov, ktoré sú hlavnými zainteresovanými stranami v Organizácii Spojených národov, premietli do rozhodovacieho procesu Bezpečnostnej rady OSN. a Slovenská republika bude zastupovať hlasy týchto krajín,“ dodal Fico.
Milatovič sa v utorok v Bratislave stretol aj s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Prezidenti spoločne navštívili i Svätý Jur, kde vysadili sadenicu tradičnej čiernohorskej odrody viniča Vranac ako symbol priateľstva a vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Čiernou Horou.
Terajšia návšteva prezidenta Čiernej Hory je prvou oficiálnou návštevou čiernohorskej hlavy štátu na Slovensku od roku 2021.
Pomoc iným krajinám
Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Na sociálnej sieti to na začiatku augusta deklaroval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí.
To nie je všetko. Fico ponúkol pomoc aj inej krajine. Španielsku podľa premiérových slov treba pomôcť s nelegálnou migráciou. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) začiatkom augusta po tom, ako pozorne sledoval vývoj migračnej krízy v španielskej enkláve na území Afriky. Ako informoval v piatok 31. júla, pripojil sa aj k iniciatíve talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá volá po razantnej reakcii inštitúcií EÚ.
Premiér pripomenul, že slovenská vláda je dlhodobo názoru, že najefektívnejšou prevenciou proti nelegálnej migrácii je ochrana schengenských hraníc.
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