Nekonečný príbeh pokračuje: Dohoda na konsolidácii zrejme nebude ani v pondelok, hovorí Šalitroš

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Lucia Mužlová
TASR
Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš, dočasne poverený vedením rezortu, by bol rád, ak by sa dohoda o konsolidačnom balíčku zrodila už na začiatku budúceho týždňa. On sám je však skôr skeptický. Priznal to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Nitre pri otázkach novinárov o stave koaličných rokovaní o konsolidácii.

Pripustil, že dohoda by sa mohla uzavrieť na budúci pondelok (8. 9.). „Dúfam, že sa tak stane, osobne si to ale nemyslím,“ uviedol Šalitroš, ktorý zároveň odmietol priblížiť detaily možností konsolidačných opatrení. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. A ja si ctím dohodu, že komunikovať budeme až o definitívnom výsledku,“ dodal.

Dohoda stále nezaznela

Potvrdil, že aj v rámci MIRRI hľadajú optimálne cesty šetrenia na prevádzke rezortu, poukázal pritom napríklad na nájomné, ktoré zakontrahovalo bývalé vedenie ministerstva.

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) v pondelok (1. 9.) avizoval, že rokovania o konsolidačných opatreniach budú pokračovať začiatkom budúceho týždňa, pričom tento termín považuje už za dosť hraničný. Povedal to médiám po koaličnej rade. Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla, o precizovaní opatrení komunikuje ministerstvo financií s ostatnými rezortami. Zdôraznil zároveň, že koalícia nechce zasahovať do sociálnych štandardov.

Opozícia vládu kritizuje

Súčasná vláda má za sebou zatiaľ iba amatérsku konsolidáciu a s novými opatreniami na budúci rok mešká. Aj keď o nich opakovane rokuje koaličná rada, nevedia sa dohodnúť, pretože nevedia spravovať štát. Vyhlásili to v utorok predstavitelia viacerých opozičných strán s tým, že vláda by mala v prvom rade podporiť ekonomiku, šetriť na sebe a nezaťažovať opatreniami iba ľudí a firmy.

