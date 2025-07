Neďaleko našich hraníc došlo k zemetraseniu, otrasy sme zaznamenali aj tu. Ak ich ľudia pocítili, majú dôležitú povinnosť

Krátko po jednej popoludní sa v Dolnom Rakúsku zachvela zem. Nie silno, no dosť na to, aby to vyrušilo pokojné nedeľné popoludnie. Niektorí ľudia si všimli, že sa čosi deje, a nemýlili sa. Zemetrasenie malo síce slabú intenzitu, no jeho vlny bolo cítiť a podarilo sa ich zachytiť aj na Slovensku.

Na tento jav upozornil portál iMeteo, ktorý sa odvoláva na údaje GeoSphere Austria a seizmologických staníc na Slovensku.

Epicentrum pod Alpami, trasenie len pár kilometrov od Berndorfu

Zemetrasenie s magnitúdou 3.0 nastalo v nedeľu 13. júla o 13:13. Jeho epicentrum ležalo v Dolnom Rakúsku, konkrétne v oblasti Pernitz, len niekoľko kilometrov od mesta Berndorf. Udalosť sa odohrala v hĺbke 14 kilometrov pod zemským povrchom a približne 38 kilometrov juhozápadne od viedenskej časti Favoriten.

Ako uvádza GeoSphere Austria, otrasy boli čiastočne pocítené obyvateľmi v regióne. Pri tejto sile sa však nepredpokladajú žiadne škody a žiadne zatiaľ ani neboli hlásené. Aj keď išlo o slabé zemetrasenie, pre miestnych to mohol byť zvláštny zážitok. Seizmológovia sledujú aj tie najmenšie otrasy, pretože každá udalosť poskytuje dôležité údaje o tom, ako sa napätie v zemskej kôre správa.

Vlny dorazili až k Železnej studničke

Naše seizmologické prístroje nezaháľali. Ako upozornilo iMeteo, zemetrasenie bolo zreteľne zaznamenané aj na Slovensku, konkrétne na seizmografe zo Železnej studničky v Bratislave. Otrasy sa dali identifikovať v reálnom čase a sú dôkazom toho, že aj slabšie pohyby v susednej krajine nás môžu ovplyvniť.

Rakúske úrady prosia verejnosť o spoluprácu

Rakúsky seizmologický ústav vyzval všetkých, ktorí otrasy pocítili, aby svoje pozorovania nahlásili cez oficiálny formulár na webe alebo pomocou aplikácie QuakeWatch Austria. Ich výpovede pomáhajú odborníkom lepšie pochopiť, ako sa zemetrasenia vnímajú medzi obyvateľstvom a ako sa šíria cez územie.