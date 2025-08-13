Nechcú ho ani v Prahe: Proti koncertu Kanyeho Westa vznikla petícia, pôvodne mal vystúpiť u nás

Iba včera sme vás informovali, že americký raper Kanye West po zrušení festivalu Rubicon, ktorý sa mal konať minulý mesiac, vystúpi v hlavnom meste Česka.
Portálu Aktuality to prezradil organizátor Rubiconu Hugo Varga, podľa ktorého je koncert v Prahe potvrdený. „Organizáciu koncertu preberá nový usporiadateľ, ktorý momentálne finalizuje detaily týkajúce sa priestoru a presného termínu,” uviedol.
Petícia proti vystúpeniu
Situácia okolo vystúpenia hudobnej legendy, ktorá je ale v súčasnosti mnohými kritizovaná pre propagáciu nacizmu a otvorenú podporu tejto zvrátenej ideológie, sa ale už teraz komplikuje. V Česku totiž vzniká petícia proti prípadnému vystúpeniu Kanyeho Westa, píše Denník N.
Ľudia v nej žiadajú od primátora Prahy Bohuslava Slobodu, aby konanie koncertu neumožnil a varujú pred možnými bezpečnostnými rizikami.
