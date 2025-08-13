Dva medvede sa pohybovali len kúsok od sídliska, plašili ich krikom: V tejto lokalite zbystrite pozornosť

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
V Poprade sa pohybovali medvede, ľudia hlásia dokonca dve šelmy súčasne.

Obyvatelia Popradu zažili večer, na ktorý tak skoro nezabudnú. V tesnej blízkosti sídliska Juh sa totiž pohybovali až dva medvede hnedé. Ľudia, ktorí ich stretli, hovoria o nepríjemnom stretnutí a vyzývajú ostatných, aby boli opatrní.

Na nečakanú návštevu upozornil portál Regiony.sk, ktorý sa odvoláva na príspevok miestneho obyvateľa v skupine Popradské info. Podľa jeho slov sa incident odohral v utorok 12. augusta okolo 21:45 pri sídlisku Juh.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Žaloby pribúdajú: Taraba urobil z Liptova zónu smrti. My sme les hovorí o absurdných povoleniach na odstrel medveďov
2.
Medveďa videli blízko domov: Mesto varuje občanov, v tejto lokalite si dávajte pozor. Nepohybujte sa tam
3.
Mimoriadna situácia: V meste sa pohybuje zranená medvedica s dvoma mláďatami. Môže byť nebezpečná
Zobraziť všetky články (76)

„Pozor, práve videné dva medvede v smere od Juhu na strelnicu, dávajte bacha! Pomohol hlasný krik, najskôr išli smerom k nám, ale potom otočili smerom k lesu,“ napísal. Dodal, že zvieratá videl na chodníku v smere od Nového Juhu k lesu.

Nie je to ojedinelý prípad

Po jeho varovaní sa ozvali aj ďalší obyvatelia, ktorí potvrdili, že medvede v tejto oblasti nebývajú ničím výnimočným. „O takom čase som medveďa už tiež videl, cez deň sú zašité a na noc vyliezajú pásť sa,“ uviedol v komentári ďalší občan.

Foto: Needpix

Výskyt medveďov priamo v blízkosti obývaných zón nie je v posledných rokoch ojedinelý. Odborníci radia, aby sa ľudia k šelmám nepribližovali, neprovokovali ich a okamžite kontaktovali mestskú políciu alebo zásahový tím pre medveďa hnedého.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci dnes dostanú na účet viac peňazí: Dôležitý príspevok sa zvýšil o desiatky eur, hore…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac