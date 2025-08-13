Dva medvede sa pohybovali len kúsok od sídliska, plašili ich krikom: V tejto lokalite zbystrite pozornosť

Obyvatelia Popradu zažili večer, na ktorý tak skoro nezabudnú. V tesnej blízkosti sídliska Juh sa totiž pohybovali až dva medvede hnedé. Ľudia, ktorí ich stretli, hovoria o nepríjemnom stretnutí a vyzývajú ostatných, aby boli opatrní.
Na nečakanú návštevu upozornil portál Regiony.sk, ktorý sa odvoláva na príspevok miestneho obyvateľa v skupine Popradské info. Podľa jeho slov sa incident odohral v utorok 12. augusta okolo 21:45 pri sídlisku Juh.
„Pozor, práve videné dva medvede v smere od Juhu na strelnicu, dávajte bacha! Pomohol hlasný krik, najskôr išli smerom k nám, ale potom otočili smerom k lesu,“ napísal. Dodal, že zvieratá videl na chodníku v smere od Nového Juhu k lesu.
Nie je to ojedinelý prípad
Po jeho varovaní sa ozvali aj ďalší obyvatelia, ktorí potvrdili, že medvede v tejto oblasti nebývajú ničím výnimočným. „O takom čase som medveďa už tiež videl, cez deň sú zašité a na noc vyliezajú pásť sa,“ uviedol v komentári ďalší občan.
Výskyt medveďov priamo v blízkosti obývaných zón nie je v posledných rokoch ojedinelý. Odborníci radia, aby sa ľudia k šelmám nepribližovali, neprovokovali ich a okamžite kontaktovali mestskú políciu alebo zásahový tím pre medveďa hnedého.
Nahlásiť chybu v článku