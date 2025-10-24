Huliakov zákon o hazarde by mohol stopnúť Pellegrini: Platiť má už od pondelka, opozícia apeluje na prezidenta

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Nina Malovcová
TASR
Parlament vo štvrtok večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách.

Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal a vrátil parlamentu novelu zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok (23. 10.) schválila Národná rada (NR) SR.

Právna norma podľa hnutia podporuje hazard na Slovensku, a teda aj všetky jeho negatívne vplyvy na ľudí a rodiny, upozornil v piatok na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.

Šipoš: Prezident by mal dodržať svoje sľuby

„Ja verím, že Peter Pellegrini sa vie pozrieť do zrkadla, vie si pozrieť, čo sľuboval pred voľbami a ak má aspoň štipku dôstojnosti, tak tento zákon, ktorý tu bol nasilu včera pretlačený (ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom) Huliakom, vládnymi poslancami za Smer, Hlas a SNS, nepodpíše. Ak to podpíše, berie na seba všetku zodpovednosť za rozbitie rodín a rozvrátenie financií tých ľudí, ktorí tie peniaze do tých automatov nahádžu,“ vyhlásil opozičný poslanec.

Kritika vlády a ministra Huliaka

Rudolf Huliak a vládna koalícia sa podľa neho schválením novely rozhodli predostrieť „červený koberec“ hazardu a firmám, ktoré zarábajú na nešťastí iných ľudí. Šipoš si myslí, že v tejto chvíli ide najmä o záchranu posledného kasína v Bratislave, ktorému na konci októbra končí licencia. „Ľudia aj mesto sa pritom v minulosti opakovane vyjadrili, že hazard na svojom území nechcú,“ pripomenul.

„Budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa zachová Peter Pellegrini, pretože tu sa hrá o čas. Licencie všetkým kasínam a všetkým herniam v Bratislave končia 30. októbra a Huliak a hazardná loby potrebujú, aby to prezident Pellegrini podpísal čo najskôr,“ doplnil opozičný poslanec.

Parlament schválil novelu v zrýchlenom konaní

Parlament vo štvrtok večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov.

Foto: SITA (Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR)

Schválená novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ), pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok, uviedol rezort v dôvodovej správe.

