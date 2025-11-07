Nečakané vianočné komplikácie v krajskom meste: Zlomil sa veľký stromček. Zostanú ľudia bez symbolu Vianoc?

Strom, ktorý dnes plánovalo mesto Nitra osadiť na Svätoplukovom námestí ako vianočný stromček, sa pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. „Pre účely krásneho a majestátneho vianočného stromu je teda nepoužiteľný,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
Ide o 14-metrovú jedľu srienistú, ktorá má odhadom najmenej 30 rokov. Rástla na Zobore, radnici ju darovala obyvateľka. „Mesto dnes rieši prevoz a osadenie ďalších vianočných stromčekov, a to na sídliská Chrenová (Kino Lipa) a Klokočina (Sandokan). Pokiaľ však ide o hlavný stromček Vianoc, vzhľadom na vyššie spomínaný incident bude mesto v najbližších dňoch hľadať náhradu,“ dodal Holúbek.
Vianočné mestečko v Nitre bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.
