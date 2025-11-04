Nebezpečený nelegálny hazard na internete: Vieš ho rozpoznať?

Príjemný dizajn, komunikácia v slovenčine, vysoké kurzy a štedré bonusy. Slováci tak často netušia, že hrajú u nelegálneho prevádzkovateľa a vystavujú sa tak enormnému riziku. Prečo by si sa nelegálnej forme zábavy mal oblúkom vyhnúť? A ako rozpoznať nelegálne webstránky od tých legálnych?
Rozdiel oproti legálnym prevádzkovateľom je zásadný. Každé legálne online kasíno na Slovensku musí mať licenciu od Úradu pre reguláciu hazardných hier a je tak pod neustálym prísnym dohľadom štátu. “Jednoduchou pomôckou na rozlíšenie legálu od nelegálu je, keď má webová stránka doménu .sk,” hovorí Dávid Lenčéš, riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier a dodáva, že kompletný prehľadný zoznam legálnych online kasín môže každý nájsť na webe Úradu pre reguláciu hazardných hier.
Čo ti hrozí na nelegálnych weboch
Legálny prevádzkovateľ podlieha kontrole štátu. Musí dodržiavať všetky pravidlá – mať férovo nastavené hry, jasné podmienky vyplácania, dohľadateľnú identitu, reálnu zákaznícku podporu a povinnosť riešiť reklamácie. Ak niečo nesedí, môžeš sa obrátiť na Úrad pre reguláciu hazardných hier.
Nelegálny prevádzkovateľ nič z tohto nerieši. “Podvody, nevyplatené výhry, neexistujúca podpora pre hráčov, nemožnosť domôcť sa svojich práv. Keď sa niečo pokazí, hráč ostáva úplne sám. Takéto stránky sa snažia cielene zlákať práve ľudí, ktorí nemôžu hrať na Slovensku legálne – sú neplnoletí alebo vylúčení z hrania hazardných hier. Ich cieľom je len vytiahnuť z ľudí čo najviac peňazí bez ohľadu na dôsledky,” vysvetľuje Dávid Lenčéš.
Napriek tomu je hranie na nelegálnych stránkach na Slovensku rozšírené. Podľa reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre reguláciu hazardných hier spolu so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied z jari tohto roka hrala až štvrtina hráčov (23,7 %) za posledných 12 mesiacov u nelicencovaných prevádzkovateľov. Ďalších 24,1 % hráčov nevie posúdiť, či prevádzkovateľ licenciu mal.
Nelegálne weby cielia na tých najzraniteľnejších
Veľa ľudí skončí na nelegálnych stránkach práve preto, že vyzerajú výhodnejšie.
Nelegálni prevádzkovatelia hazardných hier pritom neplatia na Slovensku dane a odvody, ktoré sa vzťahujú na legálnych, teda licencovaných prevádzkovateľov hazardných hier. „Štát tak každoročne prichádza o stovky miliónov eur na daniach a odvodoch, keďže okrem špeciálneho odvodu z hazardu, ktorého únik môže dosahovať výšku až 160 miliónov eur. Naša spoločnosť prichádza aj o ostatné štandardné dane a odvody, ktoré nelegálni prevádzkovatelia na rozdiel od tých legálnych taktiež neplatia,“ dodáva riaditeľ IPRHH Lenčéš.
Ďalšia vec, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako výhoda, je rýchlosť registrácie. Nikto nechce overenie totožnosti, nikto nerieši vek. Lenže to, čo vyzerá ako pohodlie, je v skutočnosti výstraha. “Legálny prevádzkovateľ je povinný overiť, kto ste, koľko máte rokov a či vôbec môžete hrať. Nelegálny prevádzkovateľ vás pustí dnu okamžite, lebo jeho jediný cieľ je, aby ste začali míňať peniaze. Zhoršujú tým ochranu a sociálnu situáciu zraniteľných skupín, ako sú deti a osoby vylúčené z hrania hazardných hier,” uzatvára Lenčéš.
Hráči majú pri legálnom hraní nárok na ochranu
Ľudia často netušia, že pri legálnych online hrách existujú povinné ochranné mechanizmy. Prevádzkovateľ vám musí umožniť nastaviť si vlastné limity, napríklad maximálnu sumu, ktorú ste ochotní prestávkovať alebo prehrať za mesiaci. Musí zároveň povinne informovať o celkových stávkach a výhrach hráča počas času hrania hráča na hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac a o telefónnom čísle linky pomoci.
Všetky tieto nástroje vedia byť brzdou, ktorá má pomôcť udržať hranie v rovine zábavy. V nelegálnom prostredí nič také nefunguje. Riziko rozvoja závislosti je potom oveľa vyššie a nastupuje rýchlejšie.
Linka pomoci pre problémy s hraním 0800 131 000
Ak máš pocit, že hranie ti prerastá cez hlavu, že míňaš peniaze, ktoré si nemôžeš dovoliť, alebo hráš potajomky pred rodinou, nie je hanba to riešiť. Môžeš anonymne a bezplatne zavolať na Linku pomoci pre problémy s hraním na čísle 0800 131 000.
Linku prevádzkuje Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora, špecializované zariadenie so skúsenosťami v liečbe závislostí. Na linke sú dostupní vyškolení a skúsení terapeuti. Je určená nielen pre ľudí, ktorí majú problém s hraním, ale aj pre blízkych.
Počas Týždňa zodpovedného hrania 3. – 9. novembra 2025 bude linka fungovať nonstop. Počas hovoru dostaneš podporu, konkrétne odporúčania, ako zvládnuť aktuálnu situáciu, informácie o možnostiach liečby a – ak budeš chcieť – aj kontakty na odborné pracoviská vo tvojom okolí. Ak voláš ako blízky človek (rodič, partner, súrodenec), dostaneš aj rady, ako motivovať hráča k liečbe bez hádok a nátlaku a zároveň ako chrániť sám seba.
Týždeň zodpovedného hrania sa na Slovensku koná po štvrtý raz. Organizuje ho Inštitút pre reguláciu hazardných hier – nezávislá, odborná, samosprávna organizácia, ktorá podporuje efektívnu, transparentnú a zodpovednú reguláciu hazardných hier na Slovensku. Jedna z odborných sekcií IPRHH sa zaoberá aj problematikou, prevenciou a osvetou v oblasti zodpovedného hrania. Jeho cieľom je informovať verejnosť o zodpovednom prístupe k stávkovaniu, podporiť prevenciu a tiež ponúknuť podporu a pomoc rizikovým hráčom. Rozsiahla informačná kampaň prebieha v médiách, fyzicky aj online. Viac informácií nájdete na www.hrajzodpovedne.sk a www.iprhh.sk.
Vieš rozpoznať nelegálny hazard online? Otestuj sa
1. Čo je považované za nelegálny hazard na Slovensku?
a) Akékoľvek hry realizované mimo kamenných kasín
b) Online stávky prijímané zahraničnými prevádzkovateľmi
c) Hazardné hry poskytované bez platnej licencie Úradu pre reguláciu hazardných hier
2. Akým rizikám čelia hráči, ktorí sa rozhodnú hrať na nelicencovaných online platformách?
a) Vyššie poplatky za registráciu a hranie hier
b) Riziko nevyplatenia výhry, zneužitie osobných údajov a nemožnosť právnej ochrany
c) Väčšia ochrana osobných údajov a prísnejší dohľad nad spravodlivosťou hier
3. Ako môže hráč jednoducho identifikovať nelegálnu hazardnú stránku?
a) Stránka obsahuje málo informácií a má zastaraný dizajn, príp. nie je v slovenskom jazyku
b) Na stránke chýbajú reklamy slovenských prevádzkovateľov
c) Stránka nemá doménu .sk a nenachádza sa na zozname licencovaných webov ÚRHH
4. Aké sú ekonomické dôsledky nelegálneho hazardu pre štátny rozpočet Slovenska?
a) Štát zvyšuje dane pre všetky typy hazardných hier
b) Štát prichádza ročne o desiatky až stovky miliónov eur z neodvedených daní a odvodov
c) Hazardné hry vôbec neovplyvňujú štátny rozpočet
Správne odpovede: 1C, 2B, 3C, 4B.
Nahlásiť chybu v článku