Okúpte sa v 42 °C vode len za pár eur: Na skok od našich hraníc nájdete unikát, no ak vám prekáža toto, ani sem nechoďte

Chladné jesenné dni sú tu, koniec roka sa blíži a ruku na srdce, kto si už vyčerpal takmer všetky dni dovolenky? To ale neznamená, že musíte čakať do nového roka alebo na príchod jari, kým zažijete niečo zaujímavé. Prinášame vám ďalší tip na výlet, ktorý stihnete zvrtnúť aj za jeden deň, prípadne víkend. A spoznáte výnimočné miesto, na ktoré budete možno ešte dlho spomínať. Ide totiž o svetový unikát, aký len tak niekde nenájdete. Hovoríme o soľnom vrchu v maďarskej obci Egerszalók a o miestnych termálnych kúpeľoch.

V článku sa dozviete aj: kde sa toto miesto nachádza a v čom je unikátne;

za aký krátky čas sa sem dostanete zo Slovenska;

v čom je miestny soľný kopec zaujímavý;

kde sa môžete okúpať v termálnej vode;

čo kritizujú návštevníci tohto miesta.

Na skok zo Slovenska nájdeme zaujímavé miesta

Ak ste doteraz pri svojich potulkách okolím Slovenska prehliadali našich južných susedov, môže to byť chyba. Maďarsko má čo turistom ponúknuť a mnoho našincov tieto miesta vôbec nepozná. Veľkou výhodou je, že sú vzdialené len na skok od našich hraníc, čo znamená, že autom ste tu o chvíľu.

Už sme vám predstavili Jaskynné kúpele Miskolctapolca, ktoré sídlia v meste Miškovec (Miskolc) a z južného Slovenska sú vzdialené 1 hodinu a 36 minút cesty autom z Rimavskej Soboty, 2 hodiny a 5 minút z Lučenca alebo príjemnú 1 hodinu a 10 minút z Košíc. História vzniku tohto miesta siaha až do roku 1743 a ide o európsky unikát. Zaplávate si tu v prírodnej jaskyni, vo vode s teplotou okolo 30 °C. Prechádzate pritom jej rôznymi zákutiami a kocháte sa krásami. Jaskyňa je osvetlená, no v niektorých úsekoch na váš čaká príjemná tematická atmosféra. Pri plávaní môžete zároveň obdivovať to, čo príroda na tomto mieste vytvorila. Zážitkom je aj ozvena, ktorá sa tu vytvára.

Maďarsko však ukrýva aj najväčšie termálne jazero svojho druhu na svete. Nesie názov Hévíz a nájdete ho v rovnomennom mestečku, ktoré sa nachádza na severozápade Maďarska, v blízkosti Balatonu. Z Bratislavy ste tu za približne dve a pol hodiny cesty autom a pod tri hodiny vám bude trvať cesta aj ak vyrážate z Nových Zámkov, Dunajskej Stredy, Hurbanova a ďalších mestečiek či obcí z okolia. Zo stredného a východného Slovenska je to k tomuto jazeru o čosi ďalej, stále je však veľmi dostupné. Zaujímavosťou je, že ho zdobia pôvodné biele, aj umelo vysadené lekná. Ide totiž o najväčšie liečebné jazero s rašelinovým dnom na svete, čo znamená, že je najväčším biologicky činným prírodným termálnym jazerom na svete.

Ďalšie miesto, o ktorom by ste mali vedieť

Presuňme sa teraz do obce Egerszalók, kde sa nachádza ďalšie miesto, ktoré by vás mohlo zaujať. Je vzdialené okolo hodiny a pol cesty autom z Budapešti, takže jeho návštevu môžete spojiť aj s hlavným mestom Maďarska.

To, čo vás ale možno zaujíma ešte viac, je, za koľko sa sem dostanete zo Slovenska. Najbližšie to budú mať obyvatelia z juhu, predovšetkým zo stredu a západu. Cesta z Lučenca sem trvá približne jednu hodinu a 45 minút a podobne je to aj z Rimavskej Soboty či Košíc.

Čím je unikátne?

Visit Hungary vysvetľuje, že v Egerszalóku sa nachádza prírodný úkaz, aký nájdete len na troch miestach na svete — v Turecku, USA a u našich susedov. Možno ste už počuli o tureckých Pamukkale, za ktorými ľudia merajú obrovskú diaľku. Ide o travertínové terasy s termálnymi jazierkami. Už na prvý pohľad zaujmú nielen svojím tvarom, ale aj sfarbením. Biela sa tu mieša s nádhernou modrou, a je to pastva pre oči.

A obdobu takéhoto miesta nájdete aj v Egerszalóku. Ide o soľný kopec (Sódomb), ktorý už na prvý pohľad pripomína spomínaný turecký klenot. Nachádza sa v ňom termálna voda, ktorá vyviera o teplote až 68 °C. Musíme vás však upozorniť na to, že v týchto zaujímavých „bazénikoch“ sa nekúpe, sú totiž chránené a mohlo by dôjsť k zničeniu tohto pozoruhodného objektu. Ak si chcete dopriať takýto zážitok, môžete ho zažiť hneď vedľa.

Prejdime ku kúpaniu