Navštívte dve pláže, cestu ukončite tu: Slovák je v top destinácii už ako doma. Prezradil svoj najlepší tip na výlet

Foto: archív Jerguša Michelčíka / reprofoto, Google Maps

Michaela Olexová
Tip na výlet
Jerguš Michelčík žije na Islande už roky a teraz radí všetkým Slovákom, ako si naplánovať dokonalý výlet.

Sprievodcu po ľadovcoch, ktorý na Islande už prakticky žije, sme sa najskôr spýtali na regióny, na ktoré by sa výletníci mali zamerať.

„Určite všetkým odporúčam Vestfirðir (Západné fjordy) a Austfirðir (východný región),“ prezradil našim čitateľom.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Obed za 12 eur a pivo za 3: Táto európska krajina ukrýva najlepší klenot, o ktorom ste nepočuli. Nestretnete tu davy ľudí
2.
Našla som skutočný skrytý poklad za 0 eur: Bola som na mieste, ktoré je ako z rozprávky. Uprostred obce stojí vodopád
3.
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Zobraziť všetky články (65)

Ľuďom odporúča cestovať najmä v lete: „V zime je prístup do mnohých častí krajiny komplikovaný, alebo úplne nemožný. V chladných mesiacoch turisti zvyčajne navštevujú len juh ostrova — sever býva taký zasnežený, že bez poriadneho off-roadu s pohonom 4×4 sa tam jednoducho nedostanete. V lete je však situácia výrazne priaznivejšia a väčšina ciest je prístupná.“

Ak chcete zažiť ďalší veľký bonus, Island navštívte počas obdobia polárnych dní: „Máte takmer 24 hodín slnečného svetla denne, čo sa, myslím, deje v júni alebo v júli.“

Ľadovce by ste nemali vynechať – ostáva už len pár rokov

Pri návšteve ostrova by ste podľa slov dobrodruha nemali obísť ľadovce. Ich podoba sa totiž v dôsledku klimatických zmien rýchlo mení.

Foto: archív Jerguša Michelčíka

„Je to podľa mňa prvé miesto, kam by mal človek ísť. Na Islande to funguje tak, že zaparkuješ auto, desať minút chodíš a zrazu stojíš priamo pred ľadovcom. Niečo také nikde inde v Európe nezažiješ. V Nórsku musíš „pešákovať “ hodiny, kým niečo uvidíš. Na Novom Zélande sú ľadovce tak ďaleko, že sa tam dostaneš len vrtuľníkom – rovnako ako na Aljaške. Pre Slovákov je to výnimočné aj preto, že aj samotné Tatry, konkrétne tatranské doliny, vznikli pôsobením ľadovcov,“ hovorí.

Zároveň upozorňuje, že ľadovce na Islande nevydržia dlho. „Každý deň sa topia. Je to dočasná rarita, ktorá tu naozaj nebude večne.“

Po návšteve ľadovcov odporúča pokračovať k sopečným pohoriam.

„Tých je tu veľmi veľa,“ dodáva. Jeho tajný tip je lávový tunel Raufarhólshellir, ktorý sa nachádza neďaleko hlavného mesta. Návštevníkov zavedie priamo dovnútra vyhasnutej sopky.

Ilustračná foto: Unsplash

Po zastávke vo vyhasnutej sopke by ste rozhodne mali navštíviť islandské vodopády. „Sú všade na juhu. Skógafoss je najväčší, najznámejší a zároveň aj najkrajší,“ hovorí.

Tieto dve pláže nesmiete vynechať – kúpanie si nechajte na záver

„Odporúčam pokračovať k dvom úžasným plážam — Reynisfjara, čiernej piesočnej pláži, a Diamond Beach. Reynisfjara je miesto, kam sa oplatí ísť aj pri zlom počasí. Sú tam obrovské vlny a nádherné špicaté útesy. Vyzerá to postapokalypticky, ale je to neuveriteľne pôsobivé. Na tie vlny sa môžeš pozerať celé hodiny. Diamond Beach je na mieste, kde sa ľadovec rozpadáva na kúsky – celá pláž je potom posiata malými ľadovými diamantmi.“

Ak vám v tomto bode ešte zostáva trochu času, Jerguš odporúča jednoznačne nevynechať Jökulsárlón – lagúnu plnú plávajúcich ľadovcov.

Ilustračná foto: Unsplash

„Na GPS to ľudia nájdu aj pod názvom Glacier Lagoon. Je to obrovské jazero dlhé niekoľko kilometrov, v ktorom plávajú masívne kusy ľadu. Vidíte ich, ako sa otáčajú, lámu a vytvárajú vlny – je to naozaj fascinujúci pohľad. Dá sa tam prenajať čln so sprievodcom, ktorý vás zoberie priamo medzi tie ľadové kolosy,“ opisuje.

Ako dodáva, lagúny a termálne pramene by si podľa neho mali cestovatelia nechať až na záver — sám by výlet ukončil buď v Blue Lagoon, alebo v Sky Lagoon.

Ilustračná foto: Unsplash

„Sú to dva termálne kúpele v okolí Reykjavíku – a sú poriadne drahé. Vstup stojí pokojne aj 120 eur na deň. Všetko sa odohráva vonku, v prírodnom prostredí, bez akýchkoľvek toboganov či šmykľaviek,“ hovorí. „Ale po týždni cestovania naprieč Islandom, keď si premrznutý, unavený a máš auto celé od blata, sa len ponoríš do horúcej vody a zistíš, čo je skutočné blaho.“

Jerguš sa s nami rozprával aj o živote na Islande a o svojej fascinujúcej práci sprievodcu po ľadovci. Ak vás táto téma baví, viac o jeho živote sa dozviete v rozhovore: Jerguš ušiel z Tatier na Island, vodí tam ľudí po ľadovcoch: Dá sa zarobiť aj 7-tisíc eur mesačne, potraviny nám vozí kamión

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jerguš ušiel z Tatier na Island, vodí tam ľudí po ľadovcoch: Dá sa zarobiť aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac