Navštívte dve pláže, cestu ukončite tu: Slovák je v top destinácii už ako doma. Prezradil svoj najlepší tip na výlet

Sprievodcu po ľadovcoch, ktorý na Islande už prakticky žije, sme sa najskôr spýtali na regióny, na ktoré by sa výletníci mali zamerať.
„Určite všetkým odporúčam Vestfirðir (Západné fjordy) a Austfirðir (východný región),“ prezradil našim čitateľom.
Ľuďom odporúča cestovať najmä v lete: „V zime je prístup do mnohých častí krajiny komplikovaný, alebo úplne nemožný. V chladných mesiacoch turisti zvyčajne navštevujú len juh ostrova — sever býva taký zasnežený, že bez poriadneho off-roadu s pohonom 4×4 sa tam jednoducho nedostanete. V lete je však situácia výrazne priaznivejšia a väčšina ciest je prístupná.“
Ak chcete zažiť ďalší veľký bonus, Island navštívte počas obdobia polárnych dní: „Máte takmer 24 hodín slnečného svetla denne, čo sa, myslím, deje v júni alebo v júli.“
Ľadovce by ste nemali vynechať – ostáva už len pár rokov
Pri návšteve ostrova by ste podľa slov dobrodruha nemali obísť ľadovce. Ich podoba sa totiž v dôsledku klimatických zmien rýchlo mení.
„Je to podľa mňa prvé miesto, kam by mal človek ísť. Na Islande to funguje tak, že zaparkuješ auto, desať minút chodíš a zrazu stojíš priamo pred ľadovcom. Niečo také nikde inde v Európe nezažiješ. V Nórsku musíš „pešákovať “ hodiny, kým niečo uvidíš. Na Novom Zélande sú ľadovce tak ďaleko, že sa tam dostaneš len vrtuľníkom – rovnako ako na Aljaške. Pre Slovákov je to výnimočné aj preto, že aj samotné Tatry, konkrétne tatranské doliny, vznikli pôsobením ľadovcov,“ hovorí.
Zároveň upozorňuje, že ľadovce na Islande nevydržia dlho. „Každý deň sa topia. Je to dočasná rarita, ktorá tu naozaj nebude večne.“
Po návšteve ľadovcov odporúča pokračovať k sopečným pohoriam.
„Tých je tu veľmi veľa,“ dodáva. Jeho tajný tip je lávový tunel Raufarhólshellir, ktorý sa nachádza neďaleko hlavného mesta. Návštevníkov zavedie priamo dovnútra vyhasnutej sopky.
Po zastávke vo vyhasnutej sopke by ste rozhodne mali navštíviť islandské vodopády. „Sú všade na juhu. Skógafoss je najväčší, najznámejší a zároveň aj najkrajší,“ hovorí.
Tieto dve pláže nesmiete vynechať – kúpanie si nechajte na záver
„Odporúčam pokračovať k dvom úžasným plážam — Reynisfjara, čiernej piesočnej pláži, a Diamond Beach. Reynisfjara je miesto, kam sa oplatí ísť aj pri zlom počasí. Sú tam obrovské vlny a nádherné špicaté útesy. Vyzerá to postapokalypticky, ale je to neuveriteľne pôsobivé. Na tie vlny sa môžeš pozerať celé hodiny. Diamond Beach je na mieste, kde sa ľadovec rozpadáva na kúsky – celá pláž je potom posiata malými ľadovými diamantmi.“
Ak vám v tomto bode ešte zostáva trochu času, Jerguš odporúča jednoznačne nevynechať Jökulsárlón – lagúnu plnú plávajúcich ľadovcov.
„Na GPS to ľudia nájdu aj pod názvom Glacier Lagoon. Je to obrovské jazero dlhé niekoľko kilometrov, v ktorom plávajú masívne kusy ľadu. Vidíte ich, ako sa otáčajú, lámu a vytvárajú vlny – je to naozaj fascinujúci pohľad. Dá sa tam prenajať čln so sprievodcom, ktorý vás zoberie priamo medzi tie ľadové kolosy,“ opisuje.
Ako dodáva, lagúny a termálne pramene by si podľa neho mali cestovatelia nechať až na záver — sám by výlet ukončil buď v Blue Lagoon, alebo v Sky Lagoon.
„Sú to dva termálne kúpele v okolí Reykjavíku – a sú poriadne drahé. Vstup stojí pokojne aj 120 eur na deň. Všetko sa odohráva vonku, v prírodnom prostredí, bez akýchkoľvek toboganov či šmykľaviek,“ hovorí. „Ale po týždni cestovania naprieč Islandom, keď si premrznutý, unavený a máš auto celé od blata, sa len ponoríš do horúcej vody a zistíš, čo je skutočné blaho.“
