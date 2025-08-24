Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom. Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina z Temu

Počas tohto týždňa sme sledovali stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho. Taktiež po horúčavách prišlo vytúžené ochladenie, ktoré so sebou prinieslo prvý záchvev jesene. Naši redaktori nezaháľali a v rámci kategórie PREMIUM vám priniesli množstvo zaujímavých článkov. Či už ide o historické výročia, cestovateľské tipy, alebo pútavé rozhovory, určite by ste si ich nemali nechať ujsť.
Najlepšie momenty Chandlera Binga
Nebyť tragických udalostí, Matthew Perry by tento týždeň oslávil svoje 56. narodeniny. Jeho postava Chandlera Binga v Priateľoch rozosmievala ľudí po celom svete. Práve Matthew dal postave dušu a humor, ktorý nás baví aj roky potom, čo seriál skončil.
V našom článku sme si pripomenuli desať najlepších momentov, kedy sme postavu Chandlera Binga jednoducho milovali. Pripomeňte si vďaka nášmu článku jeho sarkastický humor a nezabudnuteľné epizódy, ktoré si opäť budete chcieť pozrieť.
V našom článku sa ďalej dozviete, ktorú epizódu diváci obzvlášť milujú, či za ktorú časť dostal Matthew Perry nomináciu na prestížnu cenu: 10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ako vojaci Varšavskej zmluvy vpadli do Československa
Pred 57 rokmi zasiahla Československo invázia, komunistami označovaná ako Operácia Dunaj. Jej cieľom bolo potlačiť demokratizačné reformy na našom území. Hlasy demokracie koncom 60. rokov minulého storočia neustále silneli. Hoci po druhej svetovej vojne sme boli súčasťou východného bloku a vplyvu Sovietskeho zväzu, objavovali sa u nás myšlienky na reformu.
Československo sa v 60. rokoch minulého storočia začalo pomaly, ale isto meniť. S nárastom vzdelanej mladej generácie či väčšej dostupnosti informácií zo Západu sa aj na našom území začínali ozývať hlasy, ktoré chceli demokratizáciu a väčšiu voľnosť v každom ohľade života. Tvárou a ikonou protestov bol Alexander Dubček, ktorý presadzoval takzvaný socializmus s ľudskou tvárou.
Prečo nakoniec vojská Varšavskej zmluvy vstúpili na naše územie a aký to malo dosah, si môžete prečítať v našom článku: Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Simona a Lucia vám naplánujú dovolenku na mieru
Je príjemné snívať o dovolenke, no naplánovať ju, to je už niečo celkom iné. Ochotne vám s tým však pomôžu skúsené cestovateľky Simona a Lucia. Prezradili nám, ako si užiť veľa cestovania za málo peňazí, ale aj to, kam by šli, ak by dostali 5 000 eur. Dozvedeli sme sa tiež, kam by už nešli a naopak, ako podľa nich vyzerá ideálna dovolenka.
V rozhovore prehovorili aj o tom, aké náročné momenty počas cestovania zažili, ale aj o tom, čo najkrajšie doteraz videli. Dozvedeli sme sa tiež, ako také plánovanie dovolenky na mieru vyzerá a či mávajú aj sťažnosti.
Ak chcete vedieť viac, prečítajte si rozhovor so Simonou a Luciou tu: Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Vďaka dvom psíkom sa do vesmíru dostal aj človek
Pred 65 rokmi dve túlavé sučky zmenili náš pohľad na vesmír. Belka a Strelka boli prvé, ktoré obleteli Zem a z tejto vesmírnej misie sa vrátili živé a zdravé. Cieľom letu bolo zistiť, ako na živý organizmus vplýva let do kozmu, a to konkrétne preťaženie alebo dlhší pobyt v beztiažovom stave. Belka a Strelka sa úspešne vrátili a tento počin bol kľúčovým krokom pre ľudstvo.
Vďaka nim o osem mesiacov neskôr letel do vesmíru po prvý raz človek – Jurij Gagarin. Tieto dve sučky neboli prvými živými bytosťami, ktoré boli vyslané do kozmu. V skutočnosti boli súčasťou rozsiahleho sovietskeho programu, ktorý bol poznačený mnohými úspechmi, ale aj tragédiami. Prvá živá bytosť, ktorá sa dostala do vesmíru a obletela Zem, bola trojročná túlavá sučka Lajka, odchytená v moskovských uliciach.
Prečo si vedci vybrali práve psíky a akým prísnym výberom prešli, si môžete prečítať v našom článku: Vďaka nim sa do vesmíru dostal aj človek. Psie kozmonautky Belka a Strelka museli prejsť prísnym tréningom
Navštívili sme slovenský unikát
Ak si radi trochu potrápite hlavu hlavolamom a hádankami, toto miesto je možno pre vás ako stvorené. Navštívili sme slovenský unikát, bludisko, ktoré sa pýši tým, že je najväčším svojho druhu v strednej Európe. Zelený labyrint láka návštevníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Je síce ukrytý na mieste, ktoré na prvý pohľad pôsobí ako priemyselná zóna, no je to vskutku skrytý poklad.
Bludisko zdobia vyrezávané drevené sochy a prejsť ho vôbec nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Hádanky ale nie sú to jediné, čo tento areál ponúka. Môžete si tu užiť koncert, ale aj piknik a príjemné osvieženie v podobe limonády či piva.
Ak sa chcete o našej návšteve bludiska dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Príbeh lekára, ktorý porazil kiahne
Doktor Donald Henderson, americký lekár a epidemiológ, sa zaslúžil o záchranu stámiliónov ľudí pred strašnou smrťou. Napriek tomu sa o ňom takmer vôbec nehovorí. Henderson sa postaral o to, že ľudstvo už nedesí strašná smrteľná choroba – pravé kiahne
Pravé kiahne sú jedinou ľudskou chorobou, ktorá bola globálne eradikovaná (vyhubená) pomocou medicíny. Skôr ako sa to však podarilo, po celé tisícročia terorizovali ľudstvo. Pôvod ochorenia siaha až do starovekého Egypta. Choroba sa prejavovala vyrážkami po celom tele, bolesťami hlavy, horúčkou a v mnohých prípadoch končila smrťou.
Donald Henderson riadil v 60. a 70. rokoch medzinárodný očkovací program. Jeho úloha však bola oveľa zložitejšia a revolučnejšia, než sa na prvý pohľad zdá. V roku 1966 bol vymenovaný za riaditeľa programu pre vyhubenie kiahní vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Program v tom čase stagnoval a mnohí pochybovali, že sa ho vôbec podarí dokončiť. Henderson však prišiel s novým, radikálnym prístupom.
Ako sa mu podarilo poraziť kiahne a s akou metódou prišiel, si môžete prečítať v našom článku: Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
V neveľkej chalúpke na periférii Bratislavy sa odohrávajú rozhovory, ktoré menia smer podnikania a často aj života.
O pracovisku Ivany Kelemenovej by ste len ťažko uhádli, že je to bratislavská marketingová agentúra. Klientov víta v chalúpke v obci Ivanka pri Dunaji, ktorú postavila vlastnými rukami z hliny a zo slamy. Vytvorila tak bezpečné miesto, kde sa stretávajú obchodné štatistiky s pohodou a osobným rozvojom.
„Je pravidlom, že keď do marketingovej agentúry príde klient, ktorý chce napríklad rozbehnúť podnik, skončíme pri osobnom rozvoji,“ hovorí. S Ivanou Kelemenovou sme sa rozprávali o tom, prečo sa reklamu neoplatí zastaviť ani vtedy, keď máte plný diár, a ako nám v raste bráni strach z vlastnej viditeľnosti. Prezradila, prečo sa rozhodla viesť podnik v chalúpke namiesto sklenenej kancelárie v centre mesta a prečo je toto všetko spolu prepojené.
Viac sa dozviete v rozhovore: Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Monu Lisu nikto nevedel nájsť dva roky
Asi len ťažko sa nájde niekto, kto by nevedel, ako vyzerá obraz Mony Lisy od Leonarda da Vinci. Je to asi najznámejší obraz sveta, namaľovaný začiatkom 16. storočia. Málokto však vie, že má vo svojej histórii zapísanú aj krádež. Tá sa udiala 20. augusta 1911 a stál za ňou 29-ročný taliansky maliar a remeselník Vincenzo Peruggia.
Navonok sa tváril ako bežný návštevník, no v bielom plášti, ktorý nosili aj pracovníci v Louvri, ktorí sa bežne aj počas zatvoreného dňa pohybovali v múzeu, odniesol najslávnejší obraz na svete. Peruggia v minulosti pracoval ako pomocník v múzeu a inštaloval ochranné sklenené tabule, ktoré mali chrániť vystavované exponáty.
Keď bol Louvre zatvorený, prišiel do expozície talianskeho umenia, priamo k obrazu Mony Lisy. V tej dobe neexistovali alarmy a obraz nebol nijako špeciálne zabezpečený, takže s tým nemal žiadny veľký problém. Problém nebol ani s jeho veľkosťou, keďže dielo je pomerne malé, s rozmermi 77 x 53 centimetrov, a viac-menej sa s ním dobre manipuluje. Peruggia odstránil ochranné sklo a Monu Lisu zvesil. Obraz na topoľovej doske vybral z rámu a schoval pod biely plášť. Čo sa dialo ďalej a ako sa ho nakoniec podarilo chytiť?
Všetko sa dozviete v našom článku: Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“
Chceli sme zistiť, kde v Košiciach je najlepšia „táckareň“ – miesto, kde rýchlo dorazíte, dobre sa najete a veľa nezaplatíte.
Pýtali sme sa ľudí z nášho okolia – robotníkov, stavbárov, predavačov aj zamestnancov z kancelárií. Padlo viacero tipov, no jeden názov sa opakoval až podozrivo často – vraj najvychýrenejšia „táckareň“ v celých Košiciach je reštaurácia Frank. A tak sme sa počas obyčajného pondelňajšieho obeda rozhodli zistiť, prečo sa tento podnik objavil v takmer každej odpovedi. Na miesto sme vyrazili spolu s tromi automechanikmi a chceli sme zistiť aj to, či sa tu stihnete najesť počas bežnej 30-minútovej obednej pauzy.
Viac sa dozviete v našej reportáži: Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu
Kto by chcel mať vrásky, boľavé kĺby či ochabnuté svaly? Práve na tieto obavy cieli jeden z najkontroverznejších výživových doplnkov, ktorý podľa influencerov funguje ako recept na večnú mladosť. Je kolagén zázrakom modernej výživy, alebo len ďalším produktom skvelého marketingu? Pozreli sme sa na fakty a názory odborníkov, výsledok vás možno prekvapí.
V posledných rokoch sa kolagén stal doslova hitom medzi výživovými doplnkami. Influenceri si ho miešajú do rannej kávy, značky ponúkajú celý rad kolagénových produktov a sľubujú, že sa vám vďaka nemu zázračne zlepšia vlasy, pleť, nechty aj kĺby. No je to skutočne tak? Je kolagén naozaj účinný, alebo ide len o ďalší marketingový trend?
Viac sa dozviete tu: Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska
Nie všetky prírodné poklady sú na dosah hlavnej cesty či turistickej mapy. Niekedy treba odbočiť do úzkej uličky v malej nenápadnej dedinke, aby ste sa ocitli na mieste, kde príroda rozhoduje o rytme dňa. Objavili sme miesto, kde voda vytvorila niečo magické a rozhodli sme sa, že vám prezradíme, kde ho nájdete.
Región Liptov je mimoriadne turisticky navštevovaný, nachádzajú sa tu predsa rozľahlé doliny, majestátne hory a niekoľko vodných nádrží. No medzi týmito lákadlami existujú aj také miesta, o ktorých vie len hŕstka domácich. A práve tie majú najväčšie čaro.
Viac sa dozviete tu: Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
