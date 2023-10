10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich

Vari niet človeka, ktorý by kultový sitkom neregistroval aspoň okrajovo. Seriál si po celom svete získal milióny fanúšikov. Mnohí na ňom okrem iného milovali napríklad Chandlerov nikdy nekončiaci sarkastický humor. Toto je jeho 10 najlepších momentov.

V článku sa dozviete aj: ako sa Chandler pokúšal skoncovať s fajčením;

prečo si Chandler myslel, že je silná a nezávislá žena;

ako mu modelka Victoria´s Secret zachránila život;

čo povedal bývalej priateľke Janice, aby sa jej zbavil.

O tom, ako všetci vedia, že vedia (séria 5, epizóda 14)

Po tom, ako sa Chandler a Monica dali dokopy na Rossovej svadbe, strávili mesiace skrývaním svojho vzťahu. Nevyhnutne to napokon vyjde najavo, ale nie skôr, ako sa Chandler a Phoebe pokúsia prekabátiť jeden druhého a pobozkať sa po scénke plnej bizarného zvádzania. Phoebe skutočne nasadí všetky zbrane v snahe Chandlera zviesť. Ten už to ale napokon nevydrží a pred všetkými prizná, že miluje Monicu. Mnohí práve tento moment považujú za ten najlepší z celej piatej série seriálu, píše The Guardian.

Zrušená svadba (séria 1, epizóda 1)

Ako píše web Metro, v prvej epizóde seriálu sa Rachel zoznamuje s partiou a pýta sa Joeyho, či ho ako herca mohla už v niečom vidieť hrať. Partia si Joeyho začne doberať a Monica podotkne – jedine, že by ho videla hrať v malom divadle v parku Pinocchia. Scéna vyvrcholí tým, že Chandler si z jeho predstavenia uťahuje: „Pozri, Geppetto, ja som skutočný živý chlapec!“ Potom vytancuje z dverí a spieva: „Kedysi som bol drevený chlapec, malý drevený chlapec!“.

O výpadku elektriny (séria 1, epizóda 7)

Medzi tie najvtipnejšie radí Forbes aj epizódu, v ktorej Chandler po výpadku prúdu uviazne vo vestibule pri bankomate s modelkou Victoria’s Secret Jill Goodacre. Chandler sa ju naozaj snaží zaujať a očariť, no akosi mu to nejde. Napríklad, chce staviť na chlapčenský šarm a vyfúknuť pred modelkou žuvačkovú bublinu. Namiesto toho ju ale vypľuvne a späť do úst si dá omylom cudziu žuvačku. Keď si to uvedomí, začne sa ňou dusiť. Jill mu priskočí na pomoc a zachráni mu život.

O embryách (séria 4, epizóda 12)

Medzi Monicou a Rachel a Chandlerom a Joyem dôjde k hádke o tom, kto koho pozná lepšie, či dievčatá chlapcov alebo naopak. Rozhodnúť má hra, v ktorej dvojice preveria svoje vedomosti. Ak vyhrajú chlapi, Monica a Rachel sa v ich prospech vzdajú svojho bytu. Ak vyhrajú ženy, Joey a Chandler sa musia zbaviť operencov, ktorých v byte chovajú. Jedna z otázok, ktorá rozhodne o víťazovi, znie, na aké meno chodieva každý týždeň televízny program. Rachel radostne vykríkne, že je to Chandler. Ukáže sa však, že v skutočnosti je to „Miss Chanandler Bong“.

O probléme s palcom (séria 1, epizóda 3)

Podľa Rolling Stone sa Chandler v priebehu seriálu viackrát snaží skoncovať s fajčením. V tretej epizóde prvej série Chandler pomáha Joeymu pri nácviku na konkurz tým, že ho riadne naučí fajčiť. Avšak už po prvom potiahnutí, pri ktorom Chandler vypustí „Ochhh, môj bože“, sa mu jeho závislosť okamžite vracia.