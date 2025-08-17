Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €

Tento týždeň nás potrápili poriadne horúčavy. Mnohí z nás už čakajú na vytúžené ochladenie, prípadne spomínajú na dovolenku, kde more prinieslo žiadanú úľavu. Naši redaktori však opäť nezaháľali a v rámci kategórie PREMIUM pripravili množstvo zaujímavých článkov. Čo sa oplatí prečítať na našom webe?
Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí
V auguste pred 64 rokmi začali s výstavbou Berlínskeho múru. Patrí k jedným z najznámejších múrov v modernej histórii a hoci obkolesoval len jediné mesto, respektíve jeho polovicu, podarilo sa mu rozdeliť celý svet.
Berlínsky múr sa stal akýmsi symbolom studenej vojny. Priamo demonštruje bipolárne rozdelený svet, v ktorom sa ľudstvo ocitlo bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny. Vznikol za jedinú noc. Tomu, že civilizáciu rozdelí „železná opona“, však nasvedčovali už momenty pred 13. augustom 1961. Okrem politických dôvodov, zohrala dôležitú úlohu aj migrácia obyvateľstva.
Začiatkom 60. rokov hrozilo, že by sa z východnej časti Berlína mohlo stať mesto duchov. Medzi rokmi 1946 až 1961 totiž z Nemeckej spolkovej republiky emigrovali do Západného Nemecka asi tri milióny ľudí. Väčšina z nich utekala do sveta kapitalizmu práve cez Berlín.
Ako skončili ľudia, ktorí sa pokúsili múr prekonať a ako prebiehalo jeho zbúranie, si môžete prečítať v našom článku: Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska
Len pár minút od centra mesta, v srdci Veľkej Fatry sa ukrýva čarovné miesto, kde si na svoje prídu nielen turisti a cyklisti, ale aj rodiny s deťmi, rekreanti a gurmáni. Do doliny, ktorú milujú nielen domáci, ale aj cudzinci, sme sa vybrali uprostred týždňa v podvečer, aby sme si ju užili mimo najväčšieho náporu. Zastavili sme sa pri vodnej nádrži aj v kontaktnej zoo.
V tomto čarokrásnom prostredí nájdete rybník, vodnú nádrž, vodopády, turistické a cyklistické trasy, koliby, detské ihriská, kontaktnú minizoo, ktorá je úplne zadarmo, obchod, drevenú kaplnku, wellness, pivovar, ohniská na každom kroku a dokonca sa tu môžete aj ubytovať a chutne najesť.
Celú reportáž si môžete prečítať tu: Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Legendárny festival Woodstock sa uskutočnil pred 56 rokmi
Koncom 60. rokov boli obyvatelia Spojených štátov amerických rozdelení na dva tábory. Tých, ktorí obhajovali zapojenie USA do konfliktu vo Vietname a tých, ktorí boli proti vojne. Práve z nich vzniklo hnutie hippies, detí kvetov, ktorí sa už nemohli pozerať na tisíce mŕtvych ľudí v zbytočnej vojne na druhom konci sveta.
Potrebovali uniknúť od reality, preto sa v roku 1969 rozhodli vo veľkom množstve navštíviť festival, ktorý navždy zmenil svet. Na festivale, ktorý sa konal v auguste 1969 na pozemku farmára Maxa Yasgura, vystúpilo presne 40 interpretov a skupín, medzi nimi nechýbali také mená ako Jimmy Hendrix, The Who, Carlos Santana, Janis Joplin či Jefferson Airplane. Zúčastnilo sa ho viac ako 400-tisíc ľudí, pričom niektoré odvážnejšie odhady uvádzajú až neuveriteľných 700-tisíc návštevníkov. Počet ľudí, ktorí sa v auguste 1969 zúčastnili festivalu Woodstock, sa totiž presne zistiť nedá.
Ako nakoniec festival skončil, prečo to organizátori vzdali a ako je možné, že bol stratový, si môžete prečítať v našom článku: Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Slovák Filip vytvára hudbu k hollywoodskym filmom
Vedeli ste, že pod rukami slovenského skladateľa vznikajú hudobné klenoty v domácich, ale aj svetových filmoch? Napriek odlivu talentovaných ľudí do zahraničia, stále máme aj na Slovensku takých, ktorých práca vás nechá v nemom úžase. Skladateľ Filip Olejka spolupracuje s legendami, ako napríklad Lorne Balfe. Pracoval na projektoch s Rowanom Atkinsonom či Morganom Freemanom. Jeho hudbu však môžete počuť aj v domácej tvorbe či v počítačových hrách.
Filip nám prezradil, aký je to pocit vyvolávať v ľuďoch prostredníctvom filmovej hudby silné emócie a či sa tým dokáže uživiť. Dozvedeli sme sa tiež, v akých projektoch budete môcť jeho tvorbu počuť najbližšie a aké sú jeho ďalšie, zatiaľ nesplnené sny.
Ak sa o Filipovi a jeho tvorbe chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Panamský prieplav otvorili pred 111 rokmi
Po objavení Ameriky sa svet úplne zmenil. Z jedného kúta sveta na druhý prechádzal tovar napriek tomu, že to trvalo poriadne dlho, niekedy aj celé mesiace. K tomu, aby bola lodná preprava jednoduchšia, prispelo budovanie kanálov a prieplavov. Medzi tie najznámejšie jednoznačne patrí Panamský prieplav, ktorý bol oficiálne otvorený 15. augusta 1914, pred 111 rokmi.
S industrializáciou a rozvojom v USA, avšak nielen tam, ekonómovia, moreplavci, ale aj politici s nádejou pozerali na úzky bod zeme, ktorý spája Severnú a Južnú Ameriku – dva kontinenty, ktoré spolu tvoria jeden svetadiel. V oblasti dnešnej Panamy tieto kontinenty spája časť dlhá len niekoľko desiatok kilometrov. Ak by sa tam dal vybudovať prieplav, pre lodnú prepravu by to znamenalo prelom. Ušetril by sa prepravný čas a peniaze.
O vybudovaní prieplavu sa začalo v histórii hovoriť už oveľa skôr, než sa reálne začal budovať. Už Karol V. v roku 1534 uvažoval o tom, že prieplav by uľahčil cestu do vtedajších najzaujímavejších krajín pre Európu – do Peru a Ekvádoru.
Ako sa podarilo vytvoriť Panamský prieplav a prečo sa to nepodarilo Francúzom si môžete prečítať v našom článku: Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Jozef prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli
Cestovateľ Jozef Krajňák má na svojom konte množstvo dobrodružných ciest. V minulosti stopoval do Ojmiakonu – na najchladnejšie obývané miesto na zemi, alebo navštívil neznámy a extrémny Balúčistan – najchudobnejšiu časť Pakistanu. Teraz sa vydal na cestu okolo našej krajiny. Predchádzali tomu náročné mesiace, ktoré strávil rekonvalescenciou chrbtice, a kedy, ako sa zdôveril, nevedel, čo bude môcť v budúcnosti vôbec robiť.
„Cestu som prešiel na doma vyrobenom elektrobicykli, keďže v jej začiatkoch to bez elektropohonu nešlo. Teraz je to, chvalabohu, inak,“ prezradil Jozef.
„Zaujímavé bolo aj couchsurfovanie po Slovensku,“ priznal a v rozhovore nám opísal, ako sa bezplatne ubytoval doma u neznámych ľudí: Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Príbeh mužov, ktorí ušli z Alcatrazu
Clarence Anglin, jeho brat John Anglin a Frank Morris si v Alcatraze odpykávali trest za ozbrojenú bankovú lúpež. Na útek sa pripravovali celé mesiace. A napriek tomu, že Alcatraz mal byť väzením, odkiaľ sa nedá ujsť, trom mužom sa to podarilo. Polícia po nich pátra aj dnes. FBI uverejnila fotografie, ako by mohli vyzerať v súčasnosti.
Alcatraz bol postavený okolo roku 1850 a pôvodne slúžil ako námorné opevnenie. Väzni si tu svoje tresty odpykávali od roku 1861. Hovorilo sa o ňom ako o najprísnejšom väzení v celej Amerike. V 20. a 30. rokoch bola kriminalita extrémne vysoká a Alcatraz bol miestom s maximálnym stupňom stráženia, kde mali väzni len minimum privilégií. Končili tu tí najhorší kriminálnici, ktorí sa z predchádzajúcich trestov nepoučili, alebo takí, ktorým sa z iných väzení darilo utekať. Od roku 1934 do roku 1963, kedy Alcatraz definitívne zavrel svoje brány, sa v rámci 14 prípadov pokúsilo ujsť celkovo 36 mužov.
Takmer každý z nich bol už čoskoro opätovne dolapený, niektorí pokus o útek neprežili. Práve spomínaným trom väzňom sa to ale napokon podarilo.
Ako je to možné a prečo dodnes nie je jasné, čo sa vlastne stalo, si môžete prečítať v našom článku: Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Bola na výjazde sanitky
Ako vyzerá výjazd sanitky? Naša redaktorka mala možnosť zažiť to na vlastnej koži. Počas rozhovoru s lekárom MUDr. Jakubom Hamšíkom totiž niekto potreboval pomoc a ona tak mohla vidieť zásah z pohľadu RLP (rýchlej lekárskej pomoci).
„Keď človek zavolá na číslo 155, dovolá sa na krajské operačné stredisko. To prijme hovor, vyhodnotí situáciu a rozhodne, či pošle posádku s lekárom, alebo bez neho. Mnohí ľudia volajú, aby sa len poradili, iní potrebujú skutočnú pomoc,“ vysvetľovala jej po ceste záchranárka, ktorá sedela v zadnej časti sanitky. Na predných sedadlách boli šofér a lekár.
Redaktorku zaujímalo, akým spôsobom komunikujú s operačným strediskom. „Po prijatí hlásenia nám príde z operačného strediska správa na zariadenie AVL (zariadenie podobné tabletu, pozn. red.). Zobrazí sa meno pacienta, adresa a typ udalosti. My cez systém zadávame tzv. statusy, aby operačné stredisko vedelo, v ktorej fáze výjazdu sme. Situácie sú rôznorodé – od kolapsov po dopravné nehody či poruchy vedomia,“ opisuje najčastejšie situácie počas leta lekár.
Hovorili však aj o kurióznych situáciách či o momentoch, ktoré lekára najviac mrzia. Témou bola aj psychohygiena záchranárov, ktorí sa musia vyrovnať s veľkou emočnou záťažou. Celý článok si môžete prečítať TU: Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík.
Muž si našiel zoznam pedofilov a rozhodol sa, že pomstí obete
Jason Vukovich sa narodil v roku 1975 v aljašskom Anchorage slobodnej matke. Neskôr si ho adoptoval partner jeho matky Larry Lee Fulton. Avšak namiesto toho, aby sa pre Jasona stal vzorom a otcovskou figúrou, stal sa jeho nočnou morou. Fulton totiž Jasona sexuálne zneužíval.
Jason sa s tým nedokázal vyrovnať. Ušiel z domu a keď sa opäť vrátil do Anchorage, stal sa z neho Aljašský pomstiteľ. Z voľne dostupného zoznamu pedofilov si vybral troch. Vlámal sa k nim, okradol ich a zbil. Jednému spôsobil vážne poranenia kladivom. Napokon ho polícia dolapila, no ľudia volajú po jeho prepustení na slobodu. Nepáči sa im, že Vukovich dostal vyšší trest ako všetci traja pedofili dohromady.
Ak sa o prípade Jasona Vukovicha chcete dozvedieť viac, prečítajte si článok tu: V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
Zemplínska šírava stále patrí medzi obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov. Ponúka viacero miest na relax a my sme si to zamierili tam, kde to žije najviac – prešli sme celý úsek od bazéna Kaluža až po mólo pri luxusnom hoteli.
Kým sme stihli vôbec vystúpiť, dotkla sa nás festivalová atmosféra. Kemp pulzoval životom – stany natlačené jeden vedľa druhého, všade skupinky tínedžerov. Na plastových stoloch sa kopil alkohol, cigarety a nad tým všetkým sa niesol hluk z reprákov. Pri samotnej nádrži nás privítal nepokosený trávnik a vstup do vody bol skôr bahennou výzvou bez poriadneho vstupu než osviežujúcim pozvaním.
Viac sa dozviete v našej reportáži: Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
Boli sme na kúpalisku, ktoré čelilo kontroverzii
Minulý rok sa popísalo dosť o plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici, avšak nie v pozitívnom zmysle slova. Dokonca vznikla petícia, ktorá volala po akútnych zmenách. Navštívili sme ho uplynulú sezónu a teraz sme sa vrátili porovnať, čo sa zmenilo.
Zaujímalo nás, čo sa na kúpalisku po petícii pohlo vpred z pohľadu bežného návštevníka, ktorý si chce užiť vodu, nerušene sa opaľovať, alebo dať nejaký ten drink, keďže od miestnych sa skutočne ozývajú hlasy, že radšej chodia k vode niekam inam.
Ako sme si všimli, vstupné sa zvýšilo o 2 eurá, avšak domáci zaplatia stále rovnako. Zmizol aj zvláštny poplatok 10 centov, no ak vám vyhladne, gastro nie je najlacnejšie. Koľko návštevníci zaplatia za vstup, jedlo či nápoje, alebo aké plusy a mínusy kúpaliska sme spozorovali, sa dozviete v našej reportáži: Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
