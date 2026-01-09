Návšteva v tieni bombardovania: Macinka pricestoval do Kyjeva počas nočných útokov, spoločnosť mu robí Turek

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Českí politici dorazili uprostred ruských raketových útokov.

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka pricestoval v piatok do Kyjeva na oficiálnu návštevu Ukrajiny, kam ho pozval minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha. Podľa servera iDNES.cz Macinku okrem iných sprevádza aj poslanec za Motoristov Filip Turek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Rusko v noci opäť rozsiahlo útočilo na Ukrajinu, okrem iného aj v Kyjeve a Ľvovskej oblasti. Vlak s českými politikmi preto podľa stanice ČT24 meškal. „Rusko ma tu privítalo raketovými útokmi, ktoré neprebiehali úplne ďaleko od nás, takže nás tiež zaujíma stav mierových rokovaní,“ povedal podľa servera iDNES.cz Macinka.

Návštevu avizoval po telefonáte so Sybihom

O tom, že v blízkom čase navštívi Ukrajinu, minister informoval v utorok po telefonáte so Sybihom. Vtedy avizoval, že počas návštevy Kyjeva budú politici hovoriť aj o tom, ako dosiahnuť, aby nálady časti českej verejnosti k Ukrajincom boli pozitívnejšie.

V stredu v relácii Interview ČT24 uviedol, že nie je pochýb o spojenectve Česka a Ukrajiny. „Zomierajú tam ľudia, a preto je potrebné Ukrajincom a Ukrajine ako takej venovať oveľa viac priestoru, oveľa viac pomoci a podpory,“ povedal v rozhovore Macinka.

