V škôlke nastal poplach: Čudný muž sa vydával za strýka a chcel odviesť jedno z detí, zasiahla učiteľka

Znepokojujúca situácia sa odohrala v stredu popoludní v českom Liberci. Neznámy muž sa pokúsil vyzdvihnúť dieťa priamo z materskej školy, pričom tvrdil, že ide o jeho príbuzného. Vďaka pohotovej reakcii učiteľky však dieťa škôlku neopustilo a prípad okamžite začala riešiť polícia.
Na incident upozornil portál iDNES, ktorý má k dispozícii aj oficiálne oznámenie materskej školy určené rodičom. Vedenie zariadenia v ňom opisuje priebeh udalosti a vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri pohybe osôb v areáli.
Neznámy muž zazvonil v triede a žiadal o vydanie dieťa
Incident sa stal v Materskej škole Beruška v libereckej mestskej časti Ruprechtice. V stredu krátko po 13.00 zazvonil v triede cudzí muž. Prostredníctvom telefónu sa predstavil ako strýko Michal a oznámil, že si prišiel vyzdvihnúť dieťa.
Učiteľka postupovala podľa bezpečnostných pravidiel a okamžite si overila zoznam osôb splnomocnených rodičmi na preberanie detí. Keďže meno údajného príbuzného v dokumentoch nenašla, dieťa mu odmietla vydať.
Muž bol v okolí známy, škôlka volala políciu
Po tom, ako učiteľka vyšla pred budovu, zistila, že ide o muža, ktorý je v okolí známy tým, že sa prihovára deťom, zastavuje ich a máva na ne cez plot. Zamestnankyne škôlky preto situáciu okamžite nahlásili polícii. Tá prišla na miesto, vypočula učiteľku aj asistentku a celú udalosť zdokumentovala.
Vedenie škôlky následne informovalo rodičov a upozornilo ich na dôležitosť dodržiavania bezpečnostných opatrení. „Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ide o bezpečnosť vašich detí. Do budovy materskej školy vpúšťajte len osoby, ktoré poznáte,“ uvádza sa v oznámení.
Polícia potvrdila preverovanie prípadu
Prípad potvrdila aj polícia. Podľa jej vyjadrenia, ktoré má k dispozícii portál iDnes, prijali oznámenie krátko pred 14.00. Policajti na mieste zistili, že k žiadnemu kontaktu medzi mužom a deťmi nedošlo. Osobu stotožnili a vykonali potrebné úkony v rámci preverovania celej veci. O ďalšom postupe sa ešte rozhodne.
