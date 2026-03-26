Návrat, na ktorý čakal celý svet: Legenda Céline Dion chystá po dlhých rokoch koncerty

Nádej, emócie a veľký návrat na obzore. Spevácka legenda Céline Dion opäť rozprúdila nadšenie fanúšikov po celom svete. Po náročnom období, ktoré ju prinútilo stiahnuť sa z verejného života, naznačuje, že by sa mohla vrátiť tam, kde ju milujú najviac – na koncertné pódiá. A všetko nasvedčuje tomu, že tento výnimočný comeback by sa mohol odohrať v romantickom Paríži.
V pondelok 23. marca zdieľala 57-ročná speváčka na sociálnej sieti niekoľko fotografií, na ktorých pózuje v Paríži počas návštev hlavného mesta Francúzska v priebehu rokov, kde absolvovala jedno zo svojich posledných vystúpení počas parížskych olympijských hier v roku 2024. „Neviem, ako vám to mám povedať…“ napísala k príspevku preloženému z francúzštiny a zároveň uviedla, kto urobil zábery, ako informoval magazín People.
Špekulácie o koncertoch veľkej hviezdy
Zdá sa, že speváčkin príspevok sa zhoduje so správou kanadského spravodajského denníka La Presse, že sa plánuje vrátiť do mesta na sériu koncertov. Túto jeseň by mala Céline Dion vystúpiť ako hlavná hviezda dvoch koncertov v najväčšom krytom priestore v Európe – parížskej La Défense Arena – ktorá má podľa denníka kapacitu až 40 000 ľudí.
Hoci zatiaľ nikde nie sú uvedené konkrétne termíny koncertov na september a október, nápisy s názvami jej piesní, ako napríklad Pour que tu m’aimes encore, Power of Love a My Heart Will Go On, ktoré sa objavili po celom Paríži, však vyvolali špekulácie o tom, že oznámenie je na spadnutie.
V roku 2020 mala speváčka naplánovanú sériu koncertov v parížskej aréne La Défense v rámci svojho turné Courage World Tour, ktoré muselo byť odložené kvôli pandémii COVID-19. Jej turné sa však neskôr aj tak nekonalo, keďže mala Céline Dion zdravotné problémy. V auguste 2022 jej diagnostikovali syndróm stuhnutej osoby, čo je zriedkavé autoimunitné neurologické ochorenie, ktoré podľa Nadácie pre syndróm stuhnutej osoby spôsobuje svalovú stuhnutosť a bolestivé kŕče. V tom istom roku prvýkrát od diagnózy verejne vystúpila.
