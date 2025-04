Boli sme v reštaurácii Heydučka z emotívnej epizódy šou Na nože. Chutný obed nás nestál ani 30 eur, toto nebolo ideálne

Štvrtá séria obľúbeného formátu televíznej šou Na nože je v plnom prúde a diváci si mali možnosť pozrieť už jej 6. epizódu. Šéfkuchár Martin Novák v nej zavítal do reštaurácie Heydučka, ktorá sa nachádza v centre Bratislavy. Majiteľ už od úvodu avizoval, že bojujú s nízkou návštevnosťou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Názov prevádzky Heydučka je odvodený od ulice, na ktorej sa nachádza. Zaujímavá lokalita v dotyku s historickým centrom mesta vytvára predpoklady na silnú klientelu, ktorú si bezpochyby chceli získať aj majitelia. Martin Novák mal pri návšteve možnosť vidieť menu s viacerými štruktúrami vrátane takzvaného „biznis menu“. Už pri testovaní objednaných pokrmov však ostrý šéfkuchár pochopil, prečo v tomto smere reštaurácia stagnuje.

Okrem toho bolo zrejmé aj to, že ústrednou postavou v tomto príbehu bude svojský scestovaný líder kuchyne Frenkie. Ako to už býva zvykom, Novák často prevádzkam nastaví zrkadlo a poukáže na veci, ktoré boli dlhšiu dobu prehliadané. Po nepresvedčivom kuchárskom výkone prišla ešte väčšia rana pri kontrole chladničiek a skladových zásob. Populárny šéfkuchár tu našiel niekoľko produktov po záruke a podnik nechal okamžite „z technických príčin“ na daný deň zatvoriť.

Silný príbeh a premena reštaurácie

Šou Na nože neprináša iba príbehy priamo spojené s gastronómiou, ale tiež s ľuďmi, ktorí si často prešli neľahkým osudom. To je aj prípad spomínaného kuchára Frenkieho, ktorý sa so svojou životnou cestou podelil s Martinom. Ten preto dokázal pochopiť špecifickosť jeho povahy a zároveň mu to ukázalo, že ide o silného človeka schopného zvládnuť aj takýto tlak.

Novák teda, už tradične, časť vecí v reštaurácii vynovil, pričom opäť za čiastočnej spolupráce so zamestnancami prekopal koncept a samotné menu. Finálny tretí večer sa síce istý čas niesol v duchu nervozity a občas aj mierneho chaosu, no v porovnaní s inými epizódami ho pracovníci reštaurácie Heydučka zvládli uspokojivo a dodalo im to sily do ďalšieho pôsobenia. Pri tradičnej kontrole udelil šéfkuchár Martin Novák prevádzke dva nože, nakoľko nebol úplne spokojný s tým, čo dostal na tanier.

Bohužiaľ, spôsobené to bolo aj faktom, že pokrmy mu nepripravoval skúsený Frenkie, ale jeho náhrada. Líder kuchyne totiž pre vážne zdravotné dôvody musel nedobrovoľne skončiť. Táto skutočnosť zanechala na epizóde horkú príchuť a my sme boli zvedaví, ako sa reštaurácii s odstupom času darí. Zároveň sme sa opäť vybrali otestovať tiež kvalitu podávaných jedál, obsluhu a priestory.

Návšteva a dojmy

