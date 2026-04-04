NASA sa pýši príspevkom z vesmíru: Astronauti sú už 219-tisíc kilometrov od Zeme

artemis ii

Reprofoto: NASA, X.com (@NASAArtemis)

Michaela Olexová
TASR
NASA úspešne odštartovala svoju misiu Artemis 2 s ľudskou posádkou k Mesiacu v stredu miestneho času z floridského Mysu Canaveral.

Kozmická kapsula Orion na misii Artemis 2 prekročila polovicu vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom na ceste k plánovanému obletu Mesiaca, oznámil v sobotu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Sme v polovici cesty,“ tvrdí NASA v príspevkoch na sociálnych sieťach. Úrad objasnil, že v čase zverejnenia tohto príspevku je misia Artemis 2 približne v polovici cesty k Mesiacu.

„Keď astronauti dorazia, uskutočnia oblet Mesiaca a budú vykonávať vedecké pozorovania jeho povrchu,“ uviedol.

Skúšobný let odštartuje program, ktorý pošle ľudí späť na Mesiac

Americký úrad zverejnil aj fotografiu, na ktorej je podľa jeho slov zobrazená kozmická kapsula Orion s Mesiacom v diaľke, zachytenú kamerou na konci jedného z jej solárnych panelov.

Podľa internetovej stránky NASA sa Orion v súčasnosti nachádza viac ako 219-tisíc kilometrov od Zeme.

NASA úspešne odštartovala svoju misiu Artemis 2 s ľudskou posádkou k Mesiacu v stredu miestneho času z floridského Mysu Canaveral.

Cieľom misie Artemis 2 je preletieť okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Loď Orion sa nedostane na jeho obežnú dráhu, ale preletí nad nebeským telesom odvrátenou stranou vo výške asi 7-tisíc kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu.

Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení približne tri hodiny na pozorovanie Mesiaca, pričom budú určitý čas bez spojenia so Zemou.

Misia Artemis 2 sa má skončiť pristátím v Tichom oceáne 10. apríla. NASA očakáva, že tento skúšobný let odštartuje celý program Artemis a pripraví cestu k pristátiu dvoch astronautov na Mesiaci v roku 2028.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Astronauti na Mesiaci sa oblečú do Prady: Talianska módna značky vyrobí skafandre pre misiu Artemis…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac