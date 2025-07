Náš sused chce vstúpiť do NATO a vzdať sa neutrality: Obáva sa tohto scenára, ide o citlivú tému

Rakúska ministerka pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meinlová-Reisingerová oznámila pripravenosť vlády rokovať o vstupe do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a opustení neutrality, ktorú krajina zachováva už 70 rokov.

Uviedla to v rozhovore pre Welt. Meinlová-Reisingerová vysvetlila, že zmeny v bezpečnostnom prostredí vrátane ruskej vojny proti Ukrajine nútia Viedeň prehodnotiť otázku neutrality. „Je jasné, že samotná neutralita nás neochráni. Na pozadí čoraz nestabilnejšej globálnej bezpečnostnej situácie a čoraz agresívnejšieho Ruska je Rakúsko chránené investíciami do vlastných obranných kapacít, ako aj do partnerstiev,“ zdôraznila.

Diskusia o vstupe do NATO podľa nej dáva zmysel

Rakúska diplomatka dodala, že napriek tomu, že v súčasnosti v rakúskom parlamente a medzi obyvateľstvom neexistuje väčšina, ktorá by podporovala vstup do NATO, naďalej považuje takúto diskusiu za „veľmi plodnú“.

„Nie je to tak, že by som naozaj chcela vstúpiť do NATO. Ale tiež nemôžeme sedieť so založenými rukami a hovoriť: ak my nikomu nič neurobíme, tak nikto nič neurobí nám. To by bolo naivné. Svet sa zmenil,“ zdôraznila. Meinlová-Reisingerová zároveň uviedla, že Rakúsko už má v podobe Európskej únie silného partnera, ktorý nás podľa nej „v prípade potreby ochráni“.

Od vstupu do EÚ sa rakúska neutralita výrazne zmenila

„Zúčastňujeme sa na mnohých mierových misiách EÚ a robíme všetko pre to, aby sme finančne, vojensky a politicky podporili spoločnú európsku bezpečnostnú a obrannú politiku. V tomto zmysle sa neutralita Rakúska od vstupu do EÚ v roku 1995 už citeľne zmenila,“ zakončila.