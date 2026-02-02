Narodeniny oslavuje so silným odkazom: Laďka Něrgešová po ťažkom období myslí na budúcnosť

Foto: Instagram (ladka_nergesova)

Frederika Lyžičiar
Slová, ktoré chytia za srdce.

Päťdesiatka plná pokory, viery a nádeje. Česká moderátorka prežíva narodeniny s obrovským odkazom, ktorý chytí za srdce nejedného človeka.

Na Instagrame napísala k svojim dnešným narodeninám príspevok česká moderátorka Laďka Něrgešová, v ktorom otvorene prehovorila o svojom zdravotnom stave, vďačnosti a veľkej túžbe zostať tu čo najdlhšie pre svoje deti. Už v septembri pritom spravila veľkú vec, keď sa po prvý raz od diagnózy nádoru na mozgu postavila pred kamery relácie Showtime na televízii TV Prima vo svojej prirodzenej podobe a dala jasne najavo, že sa ani v ťažkých chvíľach nechce skrývať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Laďka Něrgešová (@ladka_nergesova)

Päťdesiatka s hlbokým významom

Okrúhle jubileum pre ňu tento rok neznamená klasickú oslavu, ale skôr tiché zastavenie a bilanciu po mimoriadne náročnom období. Päťdesiatku vníma ako moment, ktorý jej pripomenul hodnotu každého jedného dňa a ľudí, bez ktorých by ho dnes možno ani neprežívala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Laďka Něrgešová (@ladka_nergesova)


„Tak teda, mám päťdesiat. Na Hromnice… sviečky proti chorobám. Päťdesiate narodeniny. Narodila som sa 2. februára 1976 v Prahe. Po májovej operácii mozgu – vlastne niečo úplne neuveriteľné. Som vďačná za každý jeden deň. Aj za všetkých lekárov, sestry a onkológov. Za kamarátov, rodinu a dobré duše. A veľmi si želám tu ešte byť – pár mesiacov… rokov? Pre moje deti. Dva nádory. Jedna veľká prosba. Nech sa stane zázrak a ja tu ešte pár rokov zostanem. Ďakujem,“ napísala.

Vlna podpory od fanúšikov a známych tvárí

