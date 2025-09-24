Česká moderátorka Laďka Něrgešová svoj boj netají. V živom vysielaní odhodila parochňu a ukázala svoju odvahu

Moderátorka Laďka Něrgešová prekvapila divákov mimoriadnou úprimnosťou a obrovskou odvahou.
Po náročnom období boja s nádorom na mozgu urobila ďalší dôležitý krok a pred kamerami sa po prvý raz ukázala so svojou prirodzenou podobou – bez parochne. Na svojom Instagrame zverejnila ukážku z vysielania, v ktorom odhalila nielen holú hlavu, ale aj veľkú jazvu po operácii.
Návrat po náročnej diagnóze
Koncom júla zasiahla Česko správa, že známej tvári televízie Prima našli nádor na mozgu a z televízneho štúdia putovala priamo do nemocnice. Po operácii a náročnej liečbe sa 8. septembra opäť postavila pred kamery relácie Showtime.
„Pretože, keď vám vyberú takto veľký kus mozgu, tak mám pocit, že to nezvládnem,“ priznala moderátorka a dodala: „Späť do relácie Showtime som sa nevrátila preto, že už som zdravá. Ale preto, že aj pri liečbe sa cítim dobre a chýbali mi diváci a kolegovia.“
