Napätie sa stupňuje a dalo by sa krájať: Celý svet sa pozerá, ako Putin vycúval z vlastnej ponuky. Nasledujú kľúčové dni

Ruská delegácia vo štvrtok priletela do Istanbulu na prvé priame mierové rozhovory s Ukrajinou za viac ako tri roky. Informovali o tom ruské štátne médiá. V zozname ruského rokovacieho tímu, ktorý zverejnil Kremeľ v stredu večer, však ruský vodca Vladimir Putin nie je.

Ten sa namiesto toho rozhodol vyslať tím na nižšej úrovni na čele so svojím poradcom Vladimirom Medinským, ktorý viedol neúspešné mierové rozhovory v marci 2022 v prvých týždňoch ruskej invázie na Ukrajinu. Neprítomnosť Putina a akýchkoľvek vysokopostavených ruských diplomatov znižuje význam rozhovorov.

Váha aj Trump

Ich uskutočnenie minulú nedeľu navrhol ruský prezident Vladimir Putin. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ho následne vyzval na osobné stretnutie v Turecku. Ruský líder však osobnú účasť na rokovaniach odmietol. Putin sa vraj nikdy neplánoval stretnúť s ukrajinským prezidentom, pretože ho nepovažuje za rovnocenného partnera, píše The Moscow Times.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí medzitým dopoludnia potvrdilo, že rokovania s ukrajinskou delegáciou v Istanbule sa na žiadosť Turecka uskutočnia až v „druhej polovici dňa“.

Ukrajinský predstaviteľ agentúre AFP povedal, že prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj plánuje vo štvrtok stretnutie aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom v Ankare a až potom rozhodne o svojom prístupe k rozhovorom.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nevylúčil, že by mohol v piatok vycestovať do Turecka v prípade, že na štvrtkovom rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou v Istanbule dôjde k pokroku a „bude to vhodné“. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

„Keby sa niečo stalo, vycestoval by som v piatok,“ vyhlásil Trump. Americký prezident je aktuálne na návšteve Kataru a v priebehu dňa dorazí do Spojených arabských emirátov (SAE) v rámci svojej cesty po krajinách Blízkeho východu.

Napriek plánovanému programu v Katare a SAE Trump do poslednej chvíle nevylučoval, že by do Turecka mohol vycestovať aj vo štvrtok. Cestu Biely dom definitívne vylúčil až v noci na štvrtok krátko po tom, ako Kremeľ oficiálne odmietol Putinovu osobnú účasť na rokovaniach. Do Istanbulu pôjde za USA šéf rezortu diplomacie Marco Rubio, ako aj osobitní vyslanci prezidenta Steve Witkoff a Keith Kellogg.