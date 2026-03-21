Napätie eskaluje: USA a Izrael zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Toto zariadenie bolo cieľom bombardovania aj počas minuloročnej 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom.

Spojené štáty a Izrael v sobotu zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz. Podľa iránskej agentúry Tasním nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok a obyvatelia okolitých oblastí nie sú v ohrození. Toto zariadenie bolo cieľom bombardovania aj počas minuloročnej 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom.

TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra. „Po zločinných útokoch Spojených štátov a sionistického režimu proti našej krajine…bol dnes ráno terčom komplex na obohacovanie (uránu) Natanz,“ uviedla Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) vo vyhlásení zverejnenom agentúrou Tasním.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Blízky východ je čoraz nestabilnejší: Slovensko stiahlo vojakov z Iraku, Trump avizuje ďalšie kroky
2.
Trump nazval členov NATO zbabelcami: Tvrdí, že vojna s Iránom je vyhratá a spojencom to nezabudne
3.
Ceny pohonných látok budú ďalej rásť, varuje analytik: Trhy už Netanjahuovým slovám neveria
Zobraziť všetky články (158)

Porušenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní

Podľa AEOI tento útok predstavuje porušenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a ďalších regulácií týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany. Z technických a odborných posudkov týkajúcich sa rádioaktívnej kontaminácie vyplýva, že nebol zaznamenaný žiadny únik rádioaktívnych materiálov.

Stanica Sky News informuje, že americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že jedným z hlavných cieľov USA vo vojne s Iránom, je eliminovať schopnosť islamskej republiky vyrobiť jadrové zbrane. Izrael a západné krajiny opakovane obviňujú Irán z toho, že sa snaží vyrobiť jadrové zbrane. Teherán toto tvrdenie popiera.

Jadrové zariadenie je čiastočne poškodené

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v marci, niekoľko dní po začiatku vojny v Iráne, oznámila, že iránske jadrové zariadenie Natanz je čiastočne poškodené v dôsledku americko-izraelskej leteckej operácie. Podľa agentúry AP bol Natanz zasiahnutý počas prvého týždňa vojny v Iráne, ktorá začala 28. februára po útokoch USA a Izraela. Sky News tvrdí, že zo satelitných záberov vyplýva, že komplex Natanz bol v dôsledku útokov poškodený.

Iránske zariadenie na obohacovanie uránu v Natanze po izraelskom útoku, foto: TASR/AP

Toto jadrové zariadenie sa nachádza takmer 220 kilometrov juhovýchodne od Teheránu a spolu s ďalšími jadrovými zariadeniami bolo v júni 2025 počas iránsko-izraelskej vojny terčom útokov. K najnovšiemu útoku došlo po tom, čo Trump v piatok na svojej platforme Truth Social uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej vojenskej operácie na Blízkom východe.

Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný

