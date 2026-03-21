Napätie eskaluje: USA a Izrael zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz

Spojené štáty a Izrael v sobotu zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz. Podľa iránskej agentúry Tasním nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok a obyvatelia okolitých oblastí nie sú v ohrození. Toto zariadenie bolo cieľom bombardovania aj počas minuloročnej 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom.
TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra. „Po zločinných útokoch Spojených štátov a sionistického režimu proti našej krajine…bol dnes ráno terčom komplex na obohacovanie (uránu) Natanz,“ uviedla Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) vo vyhlásení zverejnenom agentúrou Tasním.
Porušenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
Podľa AEOI tento útok predstavuje porušenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a ďalších regulácií týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany. Z technických a odborných posudkov týkajúcich sa rádioaktívnej kontaminácie vyplýva, že nebol zaznamenaný žiadny únik rádioaktívnych materiálov.
Stanica Sky News informuje, že americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že jedným z hlavných cieľov USA vo vojne s Iránom, je eliminovať schopnosť islamskej republiky vyrobiť jadrové zbrane. Izrael a západné krajiny opakovane obviňujú Irán z toho, že sa snaží vyrobiť jadrové zbrane. Teherán toto tvrdenie popiera.
Jadrové zariadenie je čiastočne poškodené
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v marci, niekoľko dní po začiatku vojny v Iráne, oznámila, že iránske jadrové zariadenie Natanz je čiastočne poškodené v dôsledku americko-izraelskej leteckej operácie. Podľa agentúry AP bol Natanz zasiahnutý počas prvého týždňa vojny v Iráne, ktorá začala 28. februára po útokoch USA a Izraela. Sky News tvrdí, že zo satelitných záberov vyplýva, že komplex Natanz bol v dôsledku útokov poškodený.
Toto jadrové zariadenie sa nachádza takmer 220 kilometrov juhovýchodne od Teheránu a spolu s ďalšími jadrovými zariadeniami bolo v júni 2025 počas iránsko-izraelskej vojny terčom útokov. K najnovšiemu útoku došlo po tom, čo Trump v piatok na svojej platforme Truth Social uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej vojenskej operácie na Blízkom východe.
