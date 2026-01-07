Namiesto historickej budovy riešili nemocnicu: Chyby v súťaži na Šimkovičovej rezorte mali odhaliť až uchádzači

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
Gröhling upozorňuje na pochybenie rezortu kultúry.

Ministerstvo kultúry SR čelí kritike po tom, čo sa v dokumentoch k verejnej súťaži na opravu historického komplexu Hurbanových kasární objavili informácie o oprave nemocnice v Ružinove.

Upozornil na to poslanec opozičnej SaS Branislav Gröhling v statuse na sociálnej sieti, v ktorom poukázal na chyby v súťažných podkladoch Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR.

V dokumentoch sa objavila nemocnica

Podľa Gröhlinga rezort vyhlásil súťaž na opravu historického objektu, no v dokumentácii sa objavili pasáže hovoriace o oprave nemocnice v Ružinove. Dôvodom malo byť prevzatie podkladov z inej súťaže. „Ministerstvo kultúry išlo opravovať nemocnicu namiesto historickej budovy. Toto fakt nevymyslíš,“ uviedol.

Poslanec upozornil, že ministerstvo si na tieto úkony platí externých odborníkov. „Firma zo Stupavy berie za odborné poradenstvo 80 eur na hodinu a majú zmluvu na štyri roky. No aj tak si chyby v dokumentoch nevšimli oni ani nikto na rezorte. Museli ich na to upozorniť uchádzači,“ napísal.

Kritika smeruje na fungovanie rezortu

Gröhling situáciu označil za príklad amatérskeho riadenia štátu. „Takto riadia celý štát. Amatérsky a metódou pokus omyl,“ uviedol. Kriticky sa vyjadril aj k ďalším krokom rezortu, keď spomenul prepúšťanie hercov v Slovenskom národnom divadle, časté výmeny vedení kultúrnych inštitúcií aj nákupy techniky. Na záver poznamenal s iróniou. „Nemocnice už predsa namiesto zdravotníctva buduje rezort obrany. Možno sa raz dožijeme toho, že nemocnice bude opravovať rezort kultúry,“ dodal.

So žiadosťou o vyjadrenie k situácii sme kontaktovali aj Ministerstvo kultúry SR, v prípade jeho zaslania budeme článok aktulizovať.

