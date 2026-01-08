Najviac nenávidené celebrity za rok 2025: Zoznamu hanby kraľuje P. Diddy, v prvej desiatke sú len muži

Foto: SITA

Dana Kleinová
Niektoré celebrity sú milované, iné...

Hoci by sa mohlo zdať, že o tom, či ľudia niekoho nenávidia alebo milujú, rozhoduje najmä ich vkus, zdá sa, že v roku 2025 sa neriadili len osobnými preferenciami. Rebríček totiž jasne ukazuje, že tí, ktoré si pošpinili meno, a mnohí sa dokonca postavili aj pred súd, si už povesť tak ľahko nenapravia.

Portál Ranker každoročne zverejňuje zoznam najnenávidenejších celebrít, pričom ide o zoznam, v ktorom môže hlasovať každý, a tak je postavený na hlasoch ľudí po celom svete. Celebrity sú hodnotené na základe verejnej mienky a rebríček je dôkazom toho, že si ľudia ich prešľapy pamätajú a je jedno, či sa stali na začiatku roka alebo na jeho konci.

Mená, ktoré nikoho neprekvapia

Prvú priečku obsadil Sean Combs, známy skôr ako P. Diddy. O jeho nepriazni rozhodlo viac ako 44-tisíc hlasov a ako sa v rebríčku uvádza, má na konte 19 piesní, v ktorých sa jeho meno spája s negatívnymi konotáciami, preto neleží v žalúdku len bežných ľudí, ale aj iných známych osobností.

Na druhom mieste skončil Andrew Tate, známy svojimi kontroverznými názormi. Ten, rovnako ako jeho predchodca v rebríčku, nie je žiadny svätec a okrem jeho nemiestnych mizogýnnych rečí sú známe aj jeho skutky. Niekoľkokrát bol zadržaný a spolu s ním súdili aj jeho brata Tristana.

Na treťom mieste sa umiestnil Bill Cosby, štvrtú priečku obsadil Chris Brown a na piatu zasadol Jake Paul. Zaujímavé je, že sa okrem Jakea v tomto rebríčku objavil aj jeho brat Logan, ktorý obsadil deviatu priečku.

Foto: SITA (AP Photo/Lynne Sladky)

Šiesta priečka v rebríčku najviac nenávidených celebrít v roku 2025 patrila Kanyemu Westovi. Za ním nasledovali Danny Masterson, Woody Allen, spomínaný Logan Paul a prvú desiatku uzavrel Mark Zuckerberg.

Na ich skutky sa nezabudlo

Väčšinu rebríčka tak tvorili muži, ktorí sa previnili prečinmi proti ženám. Danny Masterson bol v máji 2023 uznaný vinný z toho, že nadrogoval a znásilnil dve členky scientologickej cirkvi, do ktorej patrí aj sám.

V roku 2021 sa zas prvýkrát objavili obvinenia voči Woodymu Allenovi, ktorý sa po rozchode s Miou Farrow zblížil s Soon-Yi Previn, dcérou, ktorú si Mia adoptovala počas predchádzajúceho manželstva. Hoci Allen tvrdil, že nikdy pre Miine deti nebol otcom, Mia obvinila Allena z toho, že znásilnil a zneužil jej adoptívnu dcéru. Okrem toho trvala na tom, že Allen zneužil aj jej ďalšiu adoptívnu dcéru Dylan, ktorá mala v tom čase len 7 rokov. Na základe týchto obvinení vznikol dokumentárny film s názvom Farrow vs. Allen.

Foto: SITA (AP Photo/Matt Sayles, File)

Čo sa týka Billa Cosbyho, ten si rozsudok vypočul v roku 2022. Porota v meste Santa Monica rozhodla, že Cosby obťažoval Judy Huthovú vo vile Playboy Mansion v štáte Kalifornia. Huthová mala v čase incidentu len 16 rokov. Tento prípad bol pritom len jedným zo série žalôb proti vtedy 84-ročnému Cosbymu, ktorého zo sexuálneho obťažovania obvinilo viacero žien.

V rebríčku sa však neobjavili len muži. Hneď na 11. priečke sa nachádza moderátorka Ellen DeGeneres, na 13. priečke je Jada Pinkett Smith a na 15. mieste sa objavila Kim Kardashian, pričom na 17. mieste sa nachádza jej mama Kris Jenner. Osemnástu priečku obsadila Oprah Winfrey a TOP 20 zakončila Amber Heard. Hneď po nej je v rebríčku Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu.

