V novom dokumente bol obvinený zo znásilnenia maloletej. Woody Allen však akékoľvek obvinenia odmieta

Svoju kariéru začal pred viac ako 60 rokmi. Napísal niekoľko kníh a získal množstvo ocenení, nevyhli sa mu však ani nepríjemné škandály. Vznikol o ňom dokonca aj dokumentárny film Allen vs. Farrow, ktorý si len nedávno získal množstvo pozornosti. Koľko pravdy sa však v skutočnosti za obvineniami ukrýva?

Vzťah s Miou Farrow mu skomplikoval život

Woodyho Allena mnohí poznajú ako talentovaného režiséra, scenáristu, komika či autora kníh. Ako píše portál Biography, v dvoch svojich filmoch, Annie Hall a Manhattan si dokonca zahral jednu z postáv. Tak, ako množstvo iných hviezd, ani on sa nevyhol nepríjemným škandálom.

Woody bol milovníkom žien a s niekoľkými herečkami mal dokonca aj románik, medzi nimi napríklad s Diane Keaton či Miou Farrow. Práve vzťah s Miou Farrow Allenovi značne skomplikoval život. Ako píše portál Insider, dvojica spolu začala chodiť v roku 1980, rok po tom, čo sa Mia po 9 rokoch rozviedla so svojim druhým manželom, André Previnom. Z manželstva s Previnom mala Mia šesť detí, tri biologické a tri adoptované.

Mia a Woody sa nikdy nezosobášili, zdalo sa však, že vzťah obom prospieva. V kariére sa im darilo lepšie, než kedykoľvek predtým. V tomto období vznikli vďaka ich spolupráci diela, ako napríklad Purpurová ruža z Káhiry alebo Zelig. Okrem toho, počas vzťahu si Mia adoptovala ďalšie dve deti. V roku 1987 sa im zas narodil biologický syn Satchel Ronan O’Sullivan Farrow.

Zblížil sa s adoptívnou dcérou svojej partnerky

Ako sa však v roku 2013 pre Vanity Fair Mia vyjadrila, Ronan možno nie je Allenov syn. Myslí si, že je to pravdepodobne syn Franka Sinatru, s ktorým bola dva roky zosobášená, keď mala len 21 rokov a neskôr s ním mala aférku. So Sinatrom si totiž boli blízki aj v čase, keď bola vo vzťahu s Allenom.

Aj keď Mia Farrow mala očividne rušný život, Woody nezaostával. V roku 1992 sa zblížil s Soon-Yi Previn, s dcérou, ktorú si Mia adoptovala počas predchádzajúceho manželstva. Ako napísal portál The New York Times, odhalenie romániku bolo pre Miu naozaj kruté. Dovtedy ich vzťah podporovala, myslela si však, že je čisto priateľský.

Dúfala, že Allen bude pre jej deti otcovským vzorom. Našla však Allenove fotografie, na ktorých mu pózovala nahá Soon-Yi. Ako neskôr napísal časopis TIME, Allen to vôbec neľutoval. Vyjadril sa, že človek srdcu jednoducho nerozkáže.

„Nie som jej otec, ani jej nevlastný otec. Ani som s Miou nikdy nežil. Nikdy som v žiadnom slova zmysle nebol otcom pre Miine adoptívne deti,“ odpovedal Allen na otázku, ako sa mohol tak zblížiť so Soon- Yi. Tvrdil, že do Miinho bytu začal chodiť až po tom, ako sa im narodilo spoločné dieťa. Okrem toho, po narodení Ronana akákoľvek vášeň zo vzťahu s Miou vyprchala. Údajne teda nemá dôvod na akékoľvek výčitky svedomia.

Začal sa krutý kolotoč obvinení

Napriek tomu sa však začal krutý kolotoč obvinení. Allen sa vyjadril, že Mia sa k Soon-Yi správala kruto, nemala s ňou trpezlivosť, napriek tomu že sa musela naučiť žiť v celkom inej kultúre. Na druhej strane, Mia obvinila Allena z toho, že znásilnil a zneužil jej adoptívnu dcéru. Okrem toho, trvala na tom, že Allen zneužil aj jej ďalšiu adoptívnu dcéru Dylan, ktorá mala v tom čase len 7 rokov. Dôkazom malo byť video, na ktorom Dylan vysvetľuje, kde všade sa jej Allen dotýkal a čo s ňou robil

Podľa portálu Biography si Mia vydobyla, že sa o deti bude starať sama a po dvojročnom súdnom procese Allena prinútila, aby jej zaplatil 3 milióny dolárov. Napriek tomu, aké nadobudla aféra rozmery, sa Allen so Soon-Yi v roku 1997 oženil. Pre portál Vulture sa Soon-Yi vyjadrila, že ona a jej súrodenci Allena nikdy nevnímali ako otca. Bol jednoducho priateľom ich matky, ktorého vídali len z času na čas. Nikdy s nimi nežil a v Miinom dome nemal ani len zubnú kefku.

Dokumentárny film si môžete pozrieť prostredníctvom HBO

Snaha o usvedčenie so sexuálneho zneužívania je aj hlavnou témou štvordielneho dokumentárneho filmu s názvom Farrow vs. Allen. Prvá epizóda bola oficiálne odvysielaná na HBO 21. februára 2021, píše Netflix Life. Nová epizóda by mala byť odvysielaná každý týždeň až do 14. marca.

Za dielo sú zodpovední Amy Ziering and Kirby Dick. Pre Hollywood Reporter sa však Allen s manželkou vyjadrili, že filmári sa očividne spriahli s Miou. Dokument sa podľa Allena vôbec nezakladá na pravde. Kruté obvinenia však v rozhovoroch či knihách chrlí už nielen Mia, ale aj jej deti Dylan a Ronan.