Najväčšia investícia v dejinách Slovenska pod paľbou kritiky: Opozícia varuje pred drahým jadrovým omylom

Zverejnená dohoda s USA o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a na civilnom jadrovom programe v Slovenskej republike vyvolala ostrú kritiku strany SaS a hnutia Progresívne Slovensko. Opozícii sa nepáči napríklad záväzok „nabádať“ pološtátnu spoločnosť JESS, aby si vybrala americký reaktor a amerických dodávateľov.
Podľa poslanca za SaS Karola Galeka nie je táto formulácia nič iné ako politický nátlak a podozrenie z klientelizmu. Text dohody vláda schválila 14. januára v utajenom režime ako limitovanú informáciu podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.
PS upozorňuje na chýbajúcu diskusiu a rozpor s EÚ
„O tak zásadnej dohode sme sa dozvedeli potichu a až po jej podpise, bez odbornej diskusie a verejnej kontroly,“ pripomenul poslanec za PS Ivan Štefunko. „Je zarážajúce, že podľa dohody sa premiér spolieha na výnimku od Európskej komisie, hoci sám dlhodobo útočí na EÚ a jeho europoslanci hlasovali za pád Komisie,“ dodal.
Vláda sa pri najväčšej zákazke v histórii Slovenska podľa opozície rozhodla uprednostniť amerického partnera a ignorovala iné možnosti, ktoré mohli priniesť nižšiu cenu. Strana SaS vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nech okamžite podpíše rovnaké memorandá aj s Francúzskom a Južnou Kóreou, ktoré v minulosti rovnako avizovali záujem podieľať sa na výstavbe nového jadrového zdroja na Slovensku.
„Pokiaľ Fico neotvorí dvere aj iným relevantným hráčom, potvrdí len to, že pre fotku s americkým prezidentom je ochotný ohroziť najväčšiu investíciu v dejinách Slovenska a spraviť zo seba presne to, čo roky vyčítal iným – poslušného služobníka cudzích záujmov,“ uzavrel poslanec za SaS Karol Galek.
Vláda obhajuje výber amerického dodávateľa
Premiér Fico aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v minulosti tvrdili, že americká firma Westinghouse je aktuálne jediná, ktorá vie nový reaktor o výkone približne 1200 megawattov v reálnom čase dodať. Južná Kórea po vyriešení licenčného sporu s USA sa podľa analytikov z plánovaných projektov v Európe stiahla, okrem Českej republiky, kde bol už kontrakt podpísaný. Francúzske spoločnosti zasa podľa analytikov pre vysoký dopyt nemajú voľné kapacity.
Otázna je v tomto prípade cena za postavenie reaktora. Od počiatočných odhadov približne 11 miliárd eur sa v súčasnosti najčastejšie hovorí o 15 miliardách eur. Opozícia však poukazuje na skúsenosti z iných štátov, ale napríklad aj z dostavby 3. a 4. bloku v Mochovciach, kde sa cena oproti odhadom výrazne zvýšila.
