Najsmutnejšia kosatka na svete žije v zajatí vyše 50 rokov. Narodilo sa jej 7 mláďat, no ani jedno neprežilo

Foto: Abhishek Mitra / Amitra at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Toto je tá najsmutnejšia kosatka na svete.

Človek dokáže pre zisk a pobavenie zapríčiňovať zvieratám utrpenie, aké by ste nepriali ani najväčšiemu nepriateľovi. Dôkazom je kosatka menom Corky. V zajatí žije vyše 50 rokov. Počas tohto obdobia prišla o 7 mláďat.

Od matky ju odtrhli, keď mala 5 rokov

Kosatka Corky bola prvýkrát zajatá v roku 1969. Do akvária SeaWorld v San Diegu sa dostala v roku 1987. Ako píše portál Science Times, jej akvárium je menšie ako olympijský plavecký bazén. Aj preto bola označená za najsmutnejšiu kosatku na svete. Park, v ktorom sa nachádza, často Corky popisuje ako starú veľrybu. Pravdou však je, že na slobode sa tieto zvieratá dožívajú aj 80 či 90 rokov.

Kvôli tomu, v akom stave sa po rokoch kosatka ocitla, organizácia PETA už roky bojuje o možnosť presunúť ju na miesto, kde bude mať na život omnoho lepšie podmienky. Podľa portálu The Whale Sanctuary Project nikdy žiadna kosatka nežila v zajatí tak dlho ako Corky. Už desiatky rokov musí predvádzať kúsky pre pobavenie divákov a slúžila aj na plodenie mláďat.

Od matky bola kosatka oddelená v čase, keď mala 5 rokov. Najprv ju previezli do zariadenia v Kalifornii, kde v tom čase v zajatí žili už ďalšie 3 kosatky z jej skupiny. Corky sa však správala agresívne, rozhodlo sa preto, že ju presunú do SeaWorld v San Diegu. Neskôr ju tréneri popisovali ako láskavú, veľmi inteligentnú a trpezlivú kosatku, ktorá by ľuďom nikdy zámerne neublížila. Dokonca sa ich snaží ochraňovať.

Ani jedno mláďa neprežilo

V akváriu ju ale nedržia len kvôli predvádzaniu naučených trikov. Mláďa čakala Corky až sedemkrát. Väčšina z nich po narodení ešte žila, no žiadne neprežilo dlhšie ako dva mesiace. Prvé mláďa sa jej narodilo v roku 1977, malo však problémy s kŕmením. Len po 16 dňoch zomrelo na následky zápalu pľúc. O rok neskôr Corky porodila opäť, kvôli kontaminácii baktériami však mláďa tentoraz zomrelo po 11 dňoch.

Foto: Unknown authorUnknown author, Copyrighted free use, via Wikimedia Commons

V roku 1980 sa jej zas mláďa narodilo predčasne. Ani to neprežilo. Najdlhšie žilo mláďa, ktoré zahynulo po 46 dňoch. Poslednýkrát čakala Corky mláďa v roku 1986. Potom vo veku 21 rokov prestala ovulovať. Podľa odborníkov mala byť kosatka v najlepších rokoch približne vo veku 46 rokov. To by bolo možné, keby žila v divočine, kam patrí. V prírode sú kosatky plodné aj 25 rokov a neraz spolunažívajú nielen s deťmi, ale aj so svojimi vnúčatami.

Aj keď PETA aktívne organizuje protesty a snaží sa Corky dostať späť do voľnej prírody, mnohí upozorňujú na to, že vzhľadom na roky, ktoré prežila v zajatí, by mohol byť tento presun pre ňu príliš stresujúci.

