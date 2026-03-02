Najskôr Brusel, potom Zelenskyj: Fico tlačí na Komisiu. O obnovení dodávok chce hovoriť v horizonte dní

Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce o obnovení tranzitu ropy cez ropovod Družba hovoriť s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, iniciuje k tejto téme stretnutie. To by podľa neho malo predchádzať rokovaniu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Za najideálnejšie by považoval stretnutie Slovenska, Maďarska, Ukrajiny na pôde Európskej komisie za prítomnosti komisára a šéfky EK. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii. So Zelenským chce Fico rokovať v čo najkratšom čase. Obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba nie je podľa neho v aktuálnej situácii slovensko-ukrajinský či maďarsko-ukrajinský problém.
Premiér hovorí o európsko-ukrajinskom probléme
„Dnes je to európsko-ukrajinský problém a Európa sa musí rozhodnúť, na strane koho bude stáť. Či bude stáť na strane Ukrajiny a samu seba poškodzovať, lebo ropa môže najjednoduchšie k nám tiecť cez tento ropovod, alebo konečne Európska únia uzná, že Slovensko a Maďarsko v tejto otázke majú pravdu,“ vyhlásil Fico. Situáciu považuje za vážnu. S vedením EK by chcel o téme diskutovať v horizonte dní.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Predsedovia vlád Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
