Najprv blondína, potom bruneta: Zákazníčke sa dvakrát podarilo ujsť bez platenia. Ľudia riešia, kto spravil chybu

Manikérsky salón v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves upozorňuje na nepríjemnú skúsenosť so zákazníčkou, ktorá mala z prevádzky odísť bez zaplatenia už druhýkrát. Prípad zverejnila samotná prevádzka na sociálnej sieti a okamžite vyvolal silnú odozvu verejnosti.
Podľa statusu prišla žena do salónu prvýkrát ako blondínka. Po dokončení manikúry mala personálu povedať, že si ide vybrať peniaze z bankomatu, ktorý sa nachádza hneď pri prevádzke.
Žena nemenila len farbu laku na nechtoch
„Pri zaplatení nám povedala, že si ide vytiahnuť peniaze do bankomatu, nakoľko máme bankomat hneď pri prevádzke. Pani sa však už nikdy nevrátila,“ uviedol salón.
O niekoľko dní neskôr sa mala objaviť znova, tentoraz s prefarbenými vlasmi, vďaka čomu ju personál okamžite nespoznal. Scenár sa zopakoval. „Dnes k nám opäť prišla, ale prefarbená nahnedo. Znovu si chcela ísť vytiahnuť peniaze k bankomatu, aj keď máme možnosť platenia aj na účet. Po tom, ako sme si to všimli, nám, bohužiaľ, už utiekla,“ píše prevádzka.
Komentáre nešetrili kritikou ani iróniou
Časť ľudí vyjadrila pohoršenie nad správaním ženy, iní upozorňovali, že podobným situáciám sa dá predchádzať. „Či jej stojí tá hanba za pár korún,“ odkázal jeden z komentujúcich. Objavila sa aj irónia. „Teraz príde ako ryšavá, pozor na to,“ reagoval ďalší komentár.
Niektorí diskutujúci boli voči salónu kritickí. „Toto je už vaša chyba. Mali by ste si pýtať občiansky preukaz, ak chce niekto odísť bez zaplatenia,“ zaznelo v jednej z reakcií. Ďalší názor bol ešte tvrdší. „Osobne by som zákazníčku nepustila von z prevádzky bez platenia. Ak by odmietla zaplatiť, volala by som políciu,“ uviedla jedna z diskutujúcich.
V diskusii sa objavili aj hlasy, ktoré upozorňovali na to, že väčšina zákazníkov je poctivá. „Aj ja si občas idem vybrať z bankomatu oproti prevádzke a nikdy by mi nenapadlo odísť bez zaplatenia,“ napísala ďalšia komentujúca. Samotný salón vyzval ostatných, aby boli obozretní a informáciu šírili ďalej.
