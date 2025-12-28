Najprísnejšie diéty celebrít: Neuveríte, čo sú ochotné podstúpiť pre ideálnu postavu, je to čistý extrém

Foto: SITA

Jana Petrejová
Rozhodne by ste ich nemali skúšať doma.

Hollywood je miestom, kde sa ideál krásy mení na povinnosť. Niektoré celebrity preto skúšajú diéty, ktoré sú až príliš drastické, a zatiaľ čo sa tešia zo zhodených kíl, ich telo v skutočnosti trpí. Od prísnych detoxov až po režimy založené na minime kalórií – hviezdy sú ochotné podstúpiť takmer čokoľvek.

Téma diét a očíst je aktuálna hlavne koncom roka a začiatkom toho nového, keď je náš žalúdok preťažený ťažkými mastnými jedlami a sladkými dobrotami od výmyslu sveta. Nasledujú výčitky a zároveň novoročné predsavzatia, ktorými si mnohí sľúbia, že si konečne budú dávať pozor na to, čo vložia do úst. Ak premýšľate aj vy o zdravom životnom štýle, určite sa neinšpirujte nasledujúcimi celebritami, ktoré to zobrali pekne zostra, ako infomoval portál Life and Style. Presne takto sa to totiž robiť nemá.

Victoria Beckham

Popová hviezda a módna návrhárka Victoria Beckham sa posledných 25 rokov stravuje úplne rovnako. Stravovacie návyky bývalej členky Spice Girl prezradil jej manžel David Beckham, ktorý sa podelil o to, ako si už viac než dve desaťročia udržiava dokonalú postavu.

Foto: Profimedia

Gurmán a amatérsky kuchár David v podcaste River Cafe Table 4 prezradil o svojej manželke zaujímavú vec: „Jedlo a víno ma dosť prenasledujú a keď jem niečo dobré, chcem, aby to všetci ochutnali. Bohužiaľ, som ženatý s niekým, kto jedáva to isté už 25 rokov. Odkedy som Victoriu stretol, konzumuje len grilované ryby, dusenú zeleninu, od toho sa len veľmi zriedka odchýli.“

Bývalá futbalová superhviezda ďalej dodala: „Jediný raz, keď sa so mnou podelila o niečo, čo bolo na mojom tanieri, bolo počas tehotenstva s Harper (v roku 2011), a bola to tá najúžasnejšia vec. Bol to jeden z mojich obľúbených večerov. Nepamätám si, čo to bolo, ale viem, že to odvtedy nejedla.“ 

Beyoncé

