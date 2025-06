Najnovší volebný prieskum hovorí za všetko: Líder politickej scény je jasný, koaličná SNS skončila na chvoste rebríčka

Najnovší prieskum preferencií približuje, kto vedie na politickej scéne a kto ide pomaly do úzadia.

Prieskum vykonala agentúra NMS na vzorke 1003 respondentov.

Na prvom mieste by sa umiestnila strana Progresívne Slovensko so ziskom rovných 23 %. Hneď za ním skončila vládna strana Smer-SD s 19,8 %. Tretie miesto si už nejakú dobu udržala Republika s 9,4 %. Tesne za ňou nasleduje Hlas-SD s 9 %, Slovensko so 7,1 %, KDH s 6,4 % a posledná strana, ktorá by sa dostala do parlamentu, je SaS s 5,7 % ziskom.

Demokrati by sa do parlamentu nedostali, Smer by koalíciu nezložil

Ani tentoraz to Demokratom nevyšlo. V prieskume získali 4,9 % hlasov, čo by znamenalo, že by sa znovu do parlamentu nedostali. Za nimi výrazne zaostáva Maďarská aliancia s 3,2 %, bývalá koaličná strana Sme Rodina s 3,1 %, Za ľudí s 3 %, koaličná SNS iba s 2,5 % a nakoniec Kotlebovci – ĽSNS s 1,5 %.

Zloženie parlamentu by potešilo najmä opozíciu, ktorá by s najväčšou pravdepodobnosťou zložila nadpolovičnú väčšinu. Progresívne Slovensko by získalo 43 mandátov, Smer-SD 37 mandátov, Hlas-SD 17 mandátov, Republika 17 mandátov, hnutie Slovensko 13 mandátov, KDH 12 mandátov a SaS 11 mandátov. Možná koalícia v podobe PS, Slovensko, KDH a SaS by mala dokopy 79 poslancov.

Deklarovaná volebná účasť v prieskume skončila na 61,9 %.