Najnovší prieskum: Voľby by vyhralo PS, druhý je Smer. Majstrovský plán Fica vraj vyšiel, novela ústavy oslabila KDH

Foto: TASR - Daniel Stehlík/SITA - Lukáš Grec

Nina Malovcová
SITA
Progresívne Slovensko by vo voľbách v októbri zvíťazilo.

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,87 percenta hlasov voličov. Druhá by skončila strana Smer, ktorú by volilo 16,6 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý realizovala na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v dňoch 10. – 16. októbra.

„Októbrové preferencie potvrdili, že majstrovský kúsok Roberta Fica rozdeliť opozíciu a zároveň sa prihovoriť konzervatívnemu voličovi prostredníctvom zmeny Ústavy SR mu vyšiel takmer dokonale, a septembrový prepad strany sa oproti obdobiu pred letom úplne zastavil,“ skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

Premiérová strana stratila totiž v septembri takmer päť percent svojich voličov v porovnaní s výsledkami z konca júna. „Naopak, kresťanským demokratom táto epizóda uškodila natoľko, že sa dostali až na hranicu zvoliteľnosti do parlamentu a preferenčne ich predbehli aj mimoparlamentní Demokrati. Evidentne sa od Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), prinajmenšom dočasne, odvrátili tí jeho voliči, ktorí hlasovanie o ústave považovali viac za pomoc Robertovi Ficovi ako hlasovanie o dvoch pohlaviach,“ zhodnotil Klus.

Tretia by skončila Republika, Hnutie Slovensko predbehlo Hlas-SD

Treťou najsilnejšou stranou v parlamente by podľa prieskumu bola Republika, ktorú by volilo 11,58 percenta opýtaných. Štvrté je Hnutie Slovensko Igora Matoviča (8,78 percenta), ktoré predbehlo aj koaličný Hlas-SD (7,51 percenta). Do Národnej rady by sa ešte dostali strany Sloboda a Solidarita (7,25 percenta), Demokrati (5,34 percenta) a len tesne by prešlo bránami parlamentu KDH (5,22 percenta).

Foto: TASR (Pavol Zachar)

PS si udržiava stabilnú podporu, Hlas ďalej klesá

Preferencie aktuálne najsilnejšieho politického subjektu Progresívneho Slovenska zostávajú stabilné, nárast zaznamenala Sloboda a Solidarita, ktorá sa už doťahuje na naďalej upadajúci Hlas-SD. Zaujímavosťou prieskumu je podľa Klusa aj to, že napriek rozkolu práve pri ústavnom hlasovaní zostáva Hnutie Slovensko stabilné.

Fakt, že hlasovanie o ústave takmer nijako neovplyvnilo preferencie Hnutia Slovensko naznačuje, že jeho voliči sa pravdepodobne skôr stotožnili s argumentáciou Igora Matoviča, že to bola sólo akcia dvoch členov ich poslaneckého klubu, ako interpretácii väčšej časti opozície, že išlo o vopred naplánovanú akciu,“ uzavrel Klus.

