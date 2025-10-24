Najnovší prieskum potvrdil výrazný náskok lídra. Takto by sme volili do NR SR v októbri

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v októbri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,9 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 10,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostalo hnutie Republika (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (7,5 percenta), SaS (7,1 percenta), KDH (6,8), hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj Demokrati (5,1 percenta). Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,5 percenta), Maďarská aliancia (3,8), Sme rodina (3,5), mandáty by nezískali ani Strana vidieka (0,9) a KSS (0,7 percenta).
40 kresiel pre PS
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 40 kresiel, Smer-SD 31 a Hlas-SD 18 kresiel. S 15 poslancami by v NR SR bolo hnutie Republika, Hnutie Slovensko by získalo 13 a SaS 12 mandátov. KDH by v parlamente zastupovali tiež 12 poslanci, Demokratov deviati.
Prieskum sa realizoval od 8. do 17. októbra na vzorke 1 000 respondentov.
