Na účty svojich detí vložil státisíce eur: Prezident Pellegrini odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave

Prezident odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie.

Prezident SR Peter Pellegrini odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave v funkcie. Rozhodol tak v zmysle svojich ústavných právomocí na základe doručených disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Podľa informácií TASR má ísť o Milana Chalupku. Potvrdzuje to aj Denník N s tým, že Chalupka mal podozrivé majetkové pomery a nevedel dôveryhodne objasniť pôvod približne 700-tisíc eur uložených na účtoch svojich detí. Tvrdil, že si peniaze našetril, no nevedel preukázať, z akých príjmov pochádzajú.

„Z jednotlivých doručených disciplinárnych rozhodnutí vyplýva, že sudca bol právoplatne uznaný vinným zo spáchania činu, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu,“ priblížil komunikačný odbor.

Sudca právoplatne uznaný za vinného

Kancelárii prezidenta SR bolo postupne doručené upovedomenie NSS SR o právoplatnom disciplinárnom rozhodnutí, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie spočívajúce v odvolaní sudcu z funkcie. Rovnako tak uznesenie NSS SR, ktorým bolo odmietnuté odvolanie disciplinárne obvineného, ako aj rozhodnutie NSS SR, ktorým bol sudca právoplatne uznaný za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu.

Najvyšší správny súd SR začiatkom júla zamietol odvolanie Milana Chalupku voči jeho odvolaniu z funkcie sudcu. Rozhodnutie je právoplatné. Jeho právny zástupca Rastislav Palovič avizoval, že z funkcie sudcu by ho mal čoskoro odvolať prezident SR Peter Pellegrini. Priblížil tiež, že rozhodnutie rešpektujú, ale predpokladá, že sa jeho klient v tejto veci obráti na Ústavný súd SR.

Senát NSS vlani v októbri odvolal sudcu z funkcie pre porušenie povinnosti deklarovať svoje majetkové pomery v súlade so zákonom. Zároveň ho uznal za vinného z porušenia povinnosti dodržiavať zásady sudcovskej etiky a hodnoverným spôsobom preukázať pôvod svojho majetku. Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová následne podala návrh na dočasné pozastavenie výkonu jeho funkcie sudcu. NSS mu vyhovel.

