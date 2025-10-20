Najmúdrejší ľudia na svete majú spoločnú jednu vlastnosť: Vedia správne používať toto jednoduché slovo

foto: Unsplash, ©Elke Verbruggen

Martina Saktorová
Znie jednoducho, ale v skutočnosti je to jedno z najťažších slov.

Máme pocit, že ak priznáme, že niečo nevieme, pôsobíme slabo. V skutočnosti je to presne naopak. Schopnosť priznať neistotu a klásť otázky, je znakom intelektuálnej odvahy. A práve o tom je kniha Ako vedieť všetko: o umení pýtať sa.

V dobe, keď sa svet delí na tábory „za“ a „proti“, keď každý má názor na všetko (od politiky až po výchovu detí), sa jedno slovo stalo takmer zakázaným: Neviem. Znie to jednoducho, ale v skutočnosti je to jedno z najťažších slov, aké môžeme vysloviť.

Priznať, že niečo nevieme, sa často vníma ako znak slabosti. Už od detstva nás učili, že úspešní sú tí, ktorí majú odpovede, nie tí, ktorí kladú otázky. V pracovných inzerátoch sa hľadajú „rozhodní lídri s jasným názorom“, nie „skúsení pochybovači, ktorí kladú správne otázky“. No práve v tom je problém – naučili sme sa viac rozprávať, než počúvať.

Najmúdrejší ľudia nevedia všetko, ale vedia sa pýtať

Holandská filozofka a lektorka Elke Wiss si všimla, že v modernej spoločnosti sa zvedavosť a pochybnosť akoby stratili. Vo svojej knihe Ako vedieť všetko ukazuje, že múdrosť nezačína odpoveďou, ale otázkou. Vysvetľuje, že kľúčom k lepšej komunikácii nie je mať rýchlu odpoveď, ale vedieť klásť správne otázky.

Nazýva to umením „tvorcov otázok“ – ľudí, ktorí majú odvahu spochybňovať, hľadať a priznať, že niečo nevedia. Títo ľudia sa neboja chvíle ticha. Nepotrebujú hneď zaujať postoj. Nepredstierajú, že majú všetko vyriešené. A práve preto pôsobia tak múdro.

foto: INTEREZ MEDIA

Príbeh, ktorý hovorí za všetko

Autorka v knihe spomína príklad holandskej moderátorky Janine Abbringovej, známej z populárneho programu Sunday with Lubach. V jednom televíznom rozhovore priznala, že „vlastne na nič nemá jednoznačný názor“. Moderátor ju okamžite zaskočil otázkou: „V tom prípade, čo tu teda robíte?“

V kultúre, ktorá oceňuje istotu a rýchle reakcie, jej úprimnosť vyznela ako slabosť. No v skutočnosti išlo o jeden z najodvážnejších prejavov intelektuálnej poctivosti. Mať názor na všetko je jednoduché, no priznať, že si ešte potrebuješ veci premyslieť, vyžaduje odvahu.

O autorke

Elke Wiss je holandská filozofka, autorka a lektorka, ktorá sa venuje rozvíjaniu kritického myslenia, etiky a umenia kladenia otázok. Študovala na Utrechtskej škole umenia, kde pôsobila aj ako herečka a divadelná tvorkyňa. Filozofiu si zamilovala pre jej schopnosť spomaľovať rýchle súdy a odhaľovať skryté vrstvy myslenia.

Vo svojich kurzoch a knihách ukazuje, že múdrosť nie je v tom, koľko odpovedí poznáme, ale v tom, ako sa pýtame. Jej kniha Ako vedieť všetko sa stala bestsellerom v Holandsku a inšpirovala čitateľov po celej Európe, aby znovuobjavili silu obyčajnej otázky.

Vyskúšaj túto „čarovnú frázu“

Čo keby sme ti povedali, že existujú dve slová, ktoré dokážu úplne zmeniť, ako sa s tebou niekto rozpráva? Autorka v knihe predstavila aj „čarovnú frázu“, po ktorej sa otvorí aj ten najmlčanlivejší človek.

Ak začneme rozhovor klasickým „Ako sa máš?“, väčšinou dostaneme jednu z odpovedí: „Fajn“ „Dobre“ „Okej“. A tým rozhovor skončí. Elke Wiss hovorí, že stačí zmeniť jedinú vec. Namiesto otázok, ktoré smerujú k odpovediam typu „áno“ alebo „nie“, stačí použiť frázu: „Povedz mi…“

Znie to banálne, ale robí to skutočné divy. Tieto dve jednoduché slová dávajú druhému pocit, že ho chceš naozaj počúvať – nie hodnotiť, opravovať ani radiť. A práve vďaka nim sa dokáže otvoriť aj ten najmlčanlivejší človek.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa interezsk (@interezsk)

Menej názorov, viac otázok

Dnes sa skôr často hádame, než si vypočujeme, čo ten druhý vlastne chcel povedať. Sociálne siete nás naučili reagovať, nie premýšľať. Keby sme si však častejšie dovolili povedať „neviem, vysvetli mi to“, možno by sme vytvárali menej konfliktov a viac porozumenia.

Elke Wiss pripomína, že zvedavosť nie je naivita – je to forma múdrosti. Preto by sme sa mali menej báť priznať, že niečo nevieme. Lebo práve vtedy sa začína skutočné poznanie.

Možno neexistuje návod, ako vedieť všetko. Ale existuje návod, ako sa pýtať lepšie. A práve o tom je táto knižná novinka z dielne INTEREZ MEDIA – inšpiratívny sprievodca pre všetkých, ktorí chcú v živote menej hádok a viac rozhovorov, ktoré majú zmysel.

Knihu Ako vedieť všetko nájdeš aj v každom dobrom kníhkupectve:

