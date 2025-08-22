Najhoršia vec, ktorú ľudia robia v supermarketoch: Nielenže je otravná, ale zdržiava aj iných zákazníkov

Nakupovanie je niečo, čo robí každý z nás. A hoci v modernej dobe je možné objednať si nákup a vlastne všetko, čo potrebujete, až pred dvere, väčšina ľudí stále aspoň raz za týždeň odbehne do obchodu, napríklad po niečo, čo nakúpiť zabudli. A práve v takejto situácii môže byť pri nedostatku času utrpením stáť v rade s jednou vecou v ruke.
Nedávno jedna žena začala debatu o najhoršom zlozvyku, ktorý podľa nej ľudia v supermarketoch robia. Ako zachytil portál Daily Record, sťažovala sa, že až príliš často vidí ľudí, ako si berú potraviny z chladničiek či mraziacich boxov a potom za sebou nezatvoria dvierka, akoby nešlo o potraviny, ktoré potrebujú byť v chlade. Ako sa však ukázalo, toto nie je najhorší zlozvyk, ktorý ľudia pri nákupe potravín robia.
3 najhoršie typy zákazníkov
Debata o tom, čo najiritujúcejšie ľudia v supermarkete robia, sa rozbehla na platforme Reddit. Z ich slov pritom vyplynulo, že skutočne môže ísť o nepríjemné zážitky a nejde o to, či obchody majú to, čo potrebujú, alebo nie. Zážitky z nákupov im totiž kazia iní ľudia, ktorí si myslia, že majú v obchodoch väčšie práva než ostatní nakupujúci.
„Keď prechádzajú uličkou bez ohľaduplnosti voči ľudom okolo seba,“ napísal niekto ako odpoveď na otázku, čo je najviac iritujúca vec, akú iní ľudia robia v obchode. Tento názor sa pritom rýchlo stretol s konsenzom ostatných a ľudia začali pridávať vlastné skúsenosti s touto nepríjemnosťou. Napríklad: „To ma rozčuľuje viac ako čokoľvek iné. Ľudia si vôbec nevšímajú ostatných okolo seba. Stoja v zas*aných dverách počas obeda, uprostred chodby, keď sa ľudia snažia prejsť… Uhni z cesty, ty hlupák.“
Druhá najčastejšie opakovaná situácia bola: „Ľudia, ktorí nechajú čakať ostatných v rade pri pokladni, kým idú hľadať niečo, čo zabudli.“ Ako sa ukázalo, nehnevá to pritom len zákazníkov. „Ako pokladník neprajem týmto ľuďom nič iné, než utrpenie. Najmä preto, že sa správajú, ako keby to bola moja vina,“ priznal niekto. „Títo ľudia môžu zhorieť v pekle,“ dodala zas iná osoba.
Treťou najčastejšie spomínanou kategóriou ľudí bolí tí, ktorí si na poslednú chvíľu rozmyslia, že niečo nechcú, no namiesto toho, aby to šli odniesť späť na miesto, pohodia to na najbližší regál. „Nechávajú surové, kvapkajúce mäso na náhodných policiach, keď sa rozhodnú, že ho nechcú. Alebo ľudia, ktorí nechávajú v košíkoch odpadky, ako napríklad prázdne poháre od kávy,“ opísal niekto.
„Nechávať mrazené výrobky na regáloch je skutočne nepríjemné. Ak ste naozaj príliš leniví na to, aby ste ich vrátili späť, nájdite si zamestnanca a odovzdajte mu ich. Tieto výrobky nakoniec skončia v koši a obchod ich považuje za stratu,“ vysvetlila ďalšia osoba.
Ďalšími spomínanými zlozvykmi boli napríklad tie, že si ľudia nevyberú peňaženku dovtedy, až kým nemajú naskenovaný celý tovar a potom ju začnú hľadať v taške či po vreckách, akoby si až teraz uvedomili, že musia za nákup aj zaplatiť. Alebo ľudia, ktorí idú na samoobslužnú pokladňu s obrovskými preplnenými košíkmi, pretože si myslia, že sami si to všetko naskenujú rýchlejšie.
