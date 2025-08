Na vojenskej základni sa strieľalo: Strelec poranil päť vojakov, boli prevezení do nemocnice

Päť vojakov utrpelo zranenia pri streľbe na vojenskej základni Fort Stewart v americkom štáte Georgia. Základňu pre streľbu uzavreli a policajné zložky strelca zadržali. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a stanice CNN.

Základňa o incidente informovala na sieti Facebook. „Základňa bola uzavretá o 11.04 h miestneho času (17.04 h SELČ) a na mieste zasahujú bezpečnostné zložky,“ uviedla v jednom zo skorších príspevkov. Následne oznámila, že pri streľbe utrpeli zranenia piati vojaci, ktorých ošetrili na mieste a previezli do nemocnice. Policajné zložky zadržali strelca o 11.35 h miestneho času (17.35 h SELČ). „Pre komunitu neexistuje žiadna aktívna hrozba,“ uviedla základňa.

5 Soldiers shot in active shooter incident

VIA @USAGStewartHAAF

(FORT STEWART, Georgia) – Five Soldiers were shot today in an active shooter incident in the 2nd Armored Brigade Combat Team area. All Soldiers were treated on-site and moved to Winn Army Community Hospital for… pic.twitter.com/X9cARy1rx8

— U.S. Army (@USArmy) August 6, 2025