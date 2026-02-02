Na toaletách v nemocnici našli skrytú kameru: Páchateľ sa pri jej montovaní nechtiac natočil

V nemocnici v Humennom si študent všimol na toaletách pre zamestnancov nainštalovanú kameru. Ukázalo sa, že páchateľ, ktorý ju tam nelegálne namontoval, sa pri tom nechtiac zrejme natočil.
Ako informuje web Noviny, kamera bola v lište oproti toalete. Študent si všimol, že tam niečo bliká. Ihneď to bolo oznámené na polícii. Pôvodne bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ukázalo sa však, že ten sa pri inštalácii kamery nechtiac zrejme natočil. Malo by ísť o nezdravotníckeho zamestnanca.
Našťastie, kameru sa podarilo odhaliť ešte v deň, keď bola nainštalovaná, na zázname však bolo nahratých niekoľko desiatok minút. Ďalšie zariadenie, zatiaľ len v štádiu príprav, sa podarilo nájsť aj na gynekologickom oddelení. Obvinenie konkrétnej osobe zatiaľ vznesené nebolo. Nemocnica konanie ostro odsúdila a so zamestnancom rozviazala pracovný pomer.
